Лукашенко об эпидситуации: месяц нам ещё придётся барахтаться

https://static.news.ru/photo/8afd6736-9b43-11ea-b77c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Эпидемиологическая обстановка в Белоруссии постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя, заявил глава государства Александр Лукашенко.

На встрече с главой Министерства здравоохранения Владимиром Караником белорусский президент подчеркнул, что видит информацию и контролирует происходящее, передаёт БелТА. Он отметил необходимость держаться изо всех сил и спасать людей. По словам политика, после коронакризиса останется один показатель — смертность.

Наверное, пока мы окончательно не уйдём от этого, месяц нам ещё придётся барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что пандемия коронавируса изменила сознание граждан страны. По оценкам Лукашенко, это пошло на пользу сельскому хозяйству, писал NEWS.ru.