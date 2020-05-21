Лукашенко об эпидситуации: месяц нам ещё придётся барахтаться

Эпидемиологическая обстановка в Белоруссии постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя, заявил глава государства Александр Лукашенко.
На встрече с главой Министерства здравоохранения Владимиром Караником белорусский президент подчеркнул, что видит информацию и контролирует происходящее,
Наверное, пока мы окончательно не уйдём от этого, месяц нам ещё придётся барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться, — сказал Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии заявил, что пандемия коронавируса изменила сознание граждан страны. По оценкам Лукашенко, это пошло на пользу сельскому хозяйству, писал NEWS.ru.
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