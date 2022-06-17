Лукашенко: нужно открыто говорить о цене победы во Второй мировой войне

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

В разговоре с западными странами нужно, не стесняясь, рассказывать подробности о цене победы во Второй мировой войне, уверен белорусский президент Александр Лукашенко. Как пишет ТАСС, он заявил, что необходимо называть вещи своими именами, в том числе и про откровенный геноцид.

Мы должны были не стесняться немцев, громко говорить, что был не только Холокост у евреев, но холокост против всего советского народа. Геноцид, — сказал Лукашенко в ходе рабочей поездки в Бобруйск.

Белорусский лидер призвал Запад перестать «душить» его страну и Россию. По его словам, если бы армия СССР в свое время не освободила многие страны Европы, сейчас население этих государств было бы вынуждено оставаться настоящими рабами. Такие факты нельзя замалчивать, об этом нужно чаще открыто говорить, считает Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии предостерег украинские власти от возможных попыток ударов по российским городам. По мнению белорусского лидера, Москва может применить в ответ «нового уровня оружие».

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