Лукашенко испугался прихода белорусского Горбачёва

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя сторонником проведения конституционной реформы в стране. Но оговорился, что незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя.

Я сторонник новой конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда, — цитирует Лукашенко Tut.by в своём Telegram-канале.

Также белорусский лидер добавил, что народ уже проходил время демократии, когда «все должны избираться». Лукашенко напомнил про последние годы СССР и про его президента Михаила Горбачёва.

В то время, отметил Лукашенко, избирали всех. Даже директоров и руководителей предприятий. Это, по его мнению, привело к краху СССР.

Ну что, доизбирались? — задал риторический вопрос президент Белоруссии.

В стране с начала августа проходят массовые акции протеста, в основном в Минске. Поводом послужили выборы президента, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Выходящие на улицы люди считают, что выборы были сфальсифицированы и победила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, в Центре анализа европейской политики считают, что наиболее реальным сценарием для Белоруссии остаётся долгосрочная эрозия режима при нарастающей активности и консолидации гражданского общества. В таких условиях Запад должен готовиться к длительному периоду напряжённости на своём восточном фланге, поддерживая оппозицию как на декларативном, санкционном уровнях, так и на финансовом, одновременно лишая какой-либо материальной помощи официальные власти и оказывая давление на Москву.