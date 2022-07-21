Лукашенко: не верьте, что я марионетка, которой манипулируют

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству AFP призвал не верить в то, что он «марионетка». По словам главы республики, ошибочно считать, что им «манипулируют с утра до вечера».

Не верьте, что я марионетка, которой манипулируют с утра до вечера. Ничего такого, — заявил Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал отношения главы российского государства Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко как уникальные. Он подчеркивал, что несмотря на дружественный диалог, главы Союзного государства «иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу», «жёстко» отстаивая интересы своих стран.