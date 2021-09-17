Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими землями

Польский город Белосток и литовский Вильнюс являются белорусскими землями, хотя Минск и не напоминает об этом своим соседям. Такое заявление в ходе форума «Символ единства», посвящённого Дню народного единства, сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Трансляцию форума вёл телеканал «Беларусь 1».

Указ об учреждении нового государственного праздника День народного единства Лукашенко подписал в июне текущего года. Праздник отмечается 17 июня, он связан с вхождением советских войск в 1939 году на территорию Западной Белоруссии, которая в то время находилась в составе Польши.

Как подчеркнул в своём выступлении Александр Лукашенко, Белоруссия стремится к миру и дружбе в отношениях со всеми соседями.

Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает. Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточчина — это белорусские земли, что Вильно — это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим, — напомнил всем президент Белоруссии.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила, что 25 марта в республике будут отмечать День Воли. Она призвала граждан мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества, планировать возвращение на улицы собственных городов.