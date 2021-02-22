Тихановская придумала для Белоруссии новый праздник

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила, что 25 марта в республике будут отмечать День Воли.

За последние месяцы Лукашенко не просто довёл Беларусь до страшного кризиса, но и стал главной угрозой независимости страны. Он пытается продать Беларусь по частям в обмен на кредиты и поддержку, чтобы удержаться ещё несколько месяцев. Но весна уже близко, — написала в Telegram Тихановская.

Она предложила отметить в Белоруссии 25 марта День Воли. Тихановская призвала граждан готовиться к этому дню уже сейчас: мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества, планировать возвращение на улицы собственных городов.

25 марта — это день, к которому мы объединяем усилия и заявляем: мы вместе против кризиса и за новую Беларусь, — подчеркнула она.

Ранее Светлана Тихановская призналась, что разочарована реакцией международного сообщества на события в республике. Она призвала оказать поддержку гражданскому обществу и ввести дополнительные санкции против действующей власти. Лидер белорусской оппозиции обратилась к мировому сообществу с просьбой поддержать СМИ, правозащитников и стачечные комитеты Белоруссии и прекратить финансировать правительство Лукашенко. Она также заявила, что «нужны санкции против тех, кто причастен к жестоким преступлениям, и судей, которые осуждают невиновных людей».

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали, писал NEWS.ru.