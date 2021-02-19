Лукашенко направляется в РФ на переговоры с Путиным

https://static.news.ru/photo/125d99f4-72ac-11eb-b6f9-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Москву с рабочим визитом. В российской столице он проведёт переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».

Президент направляется с рабочим визитом в Россию. Как и договаривались давно, на переговоры с российским коллегой, — отмечается в сообщении, которое сопровождает фотография президентского борта.

После того как Минск начал добиваться от Москвы очередного кредита, на который могут пойти остатки средств на заём для строительства Белорусской АЭС, Лукашенко прокомментировал слухи о планах попросить у России в долг $3 млрд. Он заявил, что изначально договорился с российским лидером Владимиром Путиным встретиться в 20-х числах февраля.

Встретиться лидеры России и Белоруссии собираются 22 февраля в Москве. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, стороны не планируют проводить совместную пресс-конференцию после мероприятия. При этом переговоры, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаются «весьма продолжительные» и затронут весь спектр отношений между двумя странами, сообщал NEWS.ru.