Лукашенко: Минск извлёк уроки из спецоперации России на Украине Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что спецоперация РФ на Украине многому научила Минск

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Власти Белоруссии извлекли урок из спецоперации, проводимой Россией на Украине, заявил президент республики Александр Лукашенко, передаёт БелТА. По словам Лукашенко, этот урок заключается в развитии и оснащении белорусских войск. В связи с этим власти «должны рассмотреть государственный оборонный заказ на текущий год», добавил он.

Скажу откровенно, что мы по-другому видели и свою армию, и, прежде всего, вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила, — сказал лидер Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул важность объективной оценки ситуации как внутри Белоруссии, так и на границе с ней, ведь в случае ошибки и неправильного планирования дальнейших действий, по его мнению, власти будут «иметь бледный вид».

Глава белорусского государства напомнил, что в Польше проходят учения НАТО и численность иностранных войск вблизи Белоруссии сильно выросла. По его словам, министру обороны и Генштабу поставлена задача, чтобы белорусских военных «никто не застал врасплох».

1 мая в Польше начались военные учения Defender Europe и Swift Response 2022 с участием военнослужащих НАТО и стран-партнёров. В польском Минобороны заявили, что манёвры, которые будут проходить до 27 мая, не нацелены против какой-либо страны и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе.

4 мая Минобороны Белоруссии начало внеплановую проверку сил реагирования, цель которой заключается в оценке готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.