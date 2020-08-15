Лукашенко договорился с Путиным о военной помощи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, РФ готова оказать помощь «по обеспечению безопасности» РБ.
Он отметил, что его телефонные переговоры с российским главой были длительными и обстоятельными,
Когда речь идёт о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор, — подчеркнул политик на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны.
Лукашенко выразил удивление осведомлённостью Путина о происходящем в Белоруссии.
Мы с ним (Владимиром Путиным. — NEWS.ru) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь, — заключил он.
Как писал NEWS.ru, 15 августа Лукашенко позвонил Путину. По информации Кремля, в разговоре они выразили уверенность, что «все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы».
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.
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