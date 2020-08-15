Лукашенко договорился с Путиным о военной помощи

https://static.news.ru/photo/1313dcca-df1b-11ea-8e17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, РФ готова оказать помощь «по обеспечению безопасности» РБ.

Он отметил, что его телефонные переговоры с российским главой были длительными и обстоятельными, передаёт БелТА.

Когда речь идёт о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор, — подчеркнул политик на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны.

Лукашенко выразил удивление осведомлённостью Путина о происходящем в Белоруссии.

Мы с ним (Владимиром Путиным. — NEWS.ru) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, 15 августа Лукашенко позвонил Путину. По информации Кремля, в разговоре они выразили уверенность, что «все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы».

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.