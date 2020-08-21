Лукашенко дал силовикам два дня на наведение порядка в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/cf87a79e-e482-11ea-b501-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов в течение двух дней должны стабилизировать ситуацию в Белоруссии, заявил глава государства Александр Лукашенко.

Я только что сказал: суббота, воскресенье — на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью, — подчеркнул президент Белоруссии, выступая в Гродно на митинге своих сторонников.

Белорусский лидер поручил МВД и Комитету государственной безопасности (КГБ) по Гродненской области «в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области». По его словам, у властей есть список со всеми подстрекателями и провокаторами. Осталось только их выявить и задержать. Из действия координирует Запад.

Кроме того, Лукашенко отметил, что он вынужден держать солдат на улицах городов для обеспечения порядка вместо защиты границ республики, передаёт ТАСС.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после того, как на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие посчитали, что выборы были грубо сфальсифицированы. Члены сформированного оппозицией Координационного совета выступают за проведение повторных выборов.

До этого Лукашенко обвинил Соединённые Штаты в организации беспорядков в Белоруссии. По его словам, Запад пытался использовать Минск против Москвы. Массовые митинги захлестнули республику после выборов президента, которые состоялись 9 августа и на которых в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко. Не согласные с результатами подсчёта голосов граждане вышли на улицы. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила кандидат Светлана Тихановская, а не Лукашенко, писал NEWS.ru.