Лукашенко: чума нацизма подобралась к границам Белоруссии

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Александр Лукашенко

Чума нацизма вновь подобралась к границам Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко в обращении по случаю 80-летия трагедии в Хатыни. По его словам, единственный выход для граждан страны — оказывать активное сопротивление наемникам, предателям и преступникам, оказавшимся одурманенными этой чумой.

80 лет назад весенний солнечный день был опален огнем беспощадной расправы нацистских карателей над мирными людьми. <...> Спустя годы горечь и гнев не утихают. Особенно сегодня, когда чума нацизма обрела последователей среди наемников, предателей и преступников и вплотную подобралась к нашим границам. У белорусов для них был и остается один ответ — дух всенародного сопротивления, — считает Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусы должны хранить память о страшных событиях в Хатыни и не давать беде вновь разыграться на территории республики.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск не намерен вступать в конфликт на Украине. По его словам, у Белоруссии «нервы крепкие» и ее не получится втянуть в противостояние Москвы и Киева «по команде американцев».