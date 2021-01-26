Лукашенко: Белоруссию не перестанут «шатать и раскачивать»

https://static.news.ru/photo/9f6a3720-5fbb-11eb-bc84-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко (в центре) Фото: president.gov.by

Глава Белоруссии Александр Лукашенко, назначая Александра Вольфовича на должность госсекретаря Совбеза страны, заявил, что республику и дальше будут «шатать и раскачивать». По мнению президента, времена наступили «непростые».

Лукашенко отметил, что госсекретарь — фактически главный помощник руководителя государства по работе с силовиками.

Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России ещё в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжёлое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним, — цитирует политика портал БелТА.

Кроме того, произведены назначения и на другие должности. Так, главой комитета госконтроля стал Василий Герасимов, а пост председателя Брестского облисполкома занял Юрий Шулейко.

Накануне под руководством Вольфовича в Вооружённых силах Белоруссии началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. Ряд воинских частей и подразделений получил задачу на приведение в высшую степень боевой готовности. Подчёркивается, что войска приводятся в готовность практически на всех полигонах ВС Белоруссии, а также на отдельных участках местности. Служащие будут действовать в различных условиях, в том числе отрабатывать учебно-боевые задачи в населённых пунктах и лесных массивах в дневное и в ночное время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подразделение минского ОМОНа готово к «паритетному ответу», если несанкционированные акции в белорусской столице будут продолжены предстоящей весной. Об этом заявил командир подразделения Дмитрий Балаба.

Митинги продолжаются в Белоруссии после 9 августа 2020 года. Тогда в стране прошли выборы президента, на которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Вышедшие на улицы люди считают, что выборы были сфальсифицированы.