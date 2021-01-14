Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана выполнение соглашения по Карабаху

https://static.news.ru/photo/67d319ba-5743-11eb-bf15-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. На повестке было обсуждение трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.

Министры обменялись мнениями по последней ситуации, связанной с выполнением трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также по вопросам, вытекающим из Совместного заявления, подписанного 11 января 2021 года в Москве, — говорится в сообщении на официальном сайте МИД Азербайджана.

Отмечается, что помимо этого, речь шла также о вопросах, касающихся двустороннего сотрудничества. Обсуждались и другие темы, которые представляют взаимный интерес для двух государств.

Президент РФ Владимир Путин 11 января встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам встречи Владимир Путин выразил уверенность, что выполнение всех пунктов подписанного заявления «пойдёт на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдёт на пользу региону в целом». Это будет соответствовать и интересам России, подчеркнул российский лидер.

В подписанных договорённостях говорится о конкретных шагах по укреплению экономических связей и развитию инфраструктурных проектов в Карабахе. В частности, было принято решение создать рабочую группу, которую должны возглавить вице-премьеры Азербайджана, Армении и РФ. Зампреды правительств, в свою очередь, обязаны сформировать рабочие подгруппы и презентовать планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как ранее писал NEWS.ru, азербайджанский президент Ильхам Алиев объявил о начале «большого возвращения» в Нагорный Карабах и начале восстановления региона. Такое заявление политик сделал в ходе торжественной закладки фундамента международного аэропорта в Физулинском районе Карабаха. Он отметил, что в настоящий момент восстановительные работы начались в городе Шуша, в результате населённый пункт должен вернуть свой исторический облик.