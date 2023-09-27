Лавров и Байрамов обсудили план мирного договора между Баку и Ереваном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, с которым обсудил работу над мирным договором между Баку и Ереваном, а также ситуацию вокруг Карабаха, сообщили на сайте МИД РФ. Кроме того, главы дипведомств затронули ряд вопросов двусторонней и международной повестки.

Обсуждена ситуация в Карабахе, включая вопросы оказания гуманитарного содействия, обеспечения прав и безопасности местного армянского населения. Рассмотрены пути реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 гг., касающихся разработки мирного договора между Баку и Ереваном, делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, — говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров и Байрамов условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования родственникам погибших в результате взрыва на складе топлива в Карабахе 25 сентября и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Дипломат отметила, что российские миротворцы принимали самое активное участие в тушении пожара и оказании медицинской помощи. По словам Захаровой, вертолетами российского миротворческого контингента для лечения в Армению эвакуировали 120 жителей Карабаха, тяжело раненных в результате инцидента.