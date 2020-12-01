Кремль одобрил возможный госстатус русского языка в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/566e681a-3483-11eb-8635-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российские власти приветствуют возможное придание русскому языку статуса второго государственного в Нагорном Карабахе и готовы помочь его дальнейшему распространению, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Русский язык — он в любом случае и в Карабахе используется, он и в Армении используется, на русском говорят и в Азербайджане, на русском вообще говорят много где в мире, в том числе на пространстве бывшего Советского Союза. И говорят, потому что это удобный язык общения и его по-прежнему изучают, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он добавил, что Москва не призывает сделать русский вторым государственным языком Армении и Азербайджана, это внутренняя политика любого государства.

Накануне руководитель департамента Центра анализа и коммуникаций экономических реформ (ЦАКЭР) Азербайджана Аяз Мусеибов оценил ущерб Армении от боевых действий в Нагорном Карабахе. По его словам, стоимость уничтоженной или взятой в качестве трофея армянской военной техники по минимальным оценкам достигает не менее $3,8 млрд.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нагорнокарабахского конфликта больше нет, поэтому жизнь проживающих в этом регионе людей будет хорошей.

Глава РФ Владимир Путин, Ильхам Алиев и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.