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Кремль оценил документ о демаркации на армяно-азербайджанской границе

12:22, 21 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле прокомментировали появившийся в соцсетях текст трёхстороннего документа президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента РФ Владимира Путина и и. о. премьера Армении Никола Пашиняна о демаркации на армяно-азербайджанской границе.

В целом это настолько хрупкая субстанция и прикладываются настолько серьёзные усилия для урегулирования этой ситуации, что нужно очень сдержанно относиться к таким шальным публикациям и нужно ориентироваться только на официальные источники, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что 20 мая в Сети обнародовали текст договора России, Азербайджана и Армении о делимитации и последующей демаркации границ. В соответствии с документом создаётся совместная комиссия по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, в рамках комиссии планируется до 31 мая сформировать национальные делегации, возглавляемые специальными полномочными представителями. Утверждается, что комиссия до 30 июня должна провести первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений и порядок работы, а также утвердит состав экспертных групп из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций.

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