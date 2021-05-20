Кремль оценил документ о демаркации на армяно-азербайджанской границе

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Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян обратил внимание на проблему анклавов Армении и Азербайджана, существовавших на территории друг друга в советское время. Его слова передаёт РИА Новости.

На территории Азербайджана остались территории Советской Армении. У нас есть территории, принадлежавшие Советскому Азербайджану, которые находятся под контролем наших вооружённых сил с 90-х годов. Мы должны понять, что делать. Есть...