Кремль оценил документ о демаркации на армяно-азербайджанской границе

https://static.news.ru/photo/2dee4f62-ba17-11eb-92f2-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Кремле прокомментировали появившийся в соцсетях текст трёхстороннего документа президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента РФ Владимира Путина и и. о. премьера Армении Никола Пашиняна о демаркации на армяно-азербайджанской границе.
В целом это настолько хрупкая субстанция и прикладываются настолько серьёзные усилия для урегулирования этой ситуации, что нужно очень сдержанно относиться к таким шальным публикациям и нужно ориентироваться только на официальные источники, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что 20 мая в Сети обнародовали текст договора России, Азербайджана и Армении о делимитации и последующей демаркации границ. В соответствии с документом создаётся совместная комиссия по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, в рамках комиссии планируется до 31 мая сформировать национальные делегации, возглавляемые специальными полномочными представителями. Утверждается, что комиссия до 30 июня должна провести первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений и порядок работы, а также утвердит состав экспертных групп из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций.