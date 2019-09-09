Обмен заключёнными между Россией и Украиной стал первым шагом на пути к новому саммиту в «нормандском формате», но далеко не последним. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал развести войска на линии соприкосновения, и этот процесс, по сообщениям наблюдателей, уже начался на пилотных участках. Однако Кремль чётко дал понять, что хочет от Киева письменное закрепление обязательств и выполнение «формулы Штайнмайера», которое ранее казалось совершенно неприемлемым для украинского руководства. По мнению экспертов, мир в Донбассе будет зависеть о того, насколько Россия и Украина будут готовы пересмотреть свои прежние требования.

Долгожданный обмен заключённым в формате «35 на 35» состоялся в 7 сентября и вселил надежду на то, что выполнение «минских договорённостей» наконец может сдвинуться с мёртвой точки. Владимир Зеленский пообещал, что будет добиваться обмена всех на всех, а также полного отвода войск с линии соприкосновения. Местные наблюдатели сообщают, что с украинской стороны этот процесс уже начался в районе сёл Вольное и Золотое Луганской области. Москва на переговорах представителей стран «нормандского формата», завершившихся в Берлине 2 сентября, настаивала, что перед началом нового саммита с участием России, Украины, Франции и Германии нужно развести силы в Петровском и Золотом. Вторым условием российской стороны было закрепление «формулы Штайнмайера».

Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35 Pavlo Gonchar/Global Look Press

Этот план, предложенный в 2016 году, назван по фамилии его автора, президента ФРГ и бывшего министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера. Он предусматривает проведение на территории самопровозглашённых республик выборов под контролем ОБСЕ, затем, если они будут признаны демократичными, Донбасс получает сначала временный особый статус, а потом — закреплённый в конституции. И только после этого Киев сможет восстановить контроль над российско-украинской границей.

На возвращении к этой формуле президент Владимир Путин настоял во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном 7 сентября, когда обсуждалась встреча в «нормандском формате». Все стороны выражают готовность провести ещё одну встречу «четвёрки», но её даты пока не определены, как не подтверждена и сама возможность переговоров.

В данном контексте обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договорённостей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде «формулы Штайнмайера», — сообщает официальный портал Кремля об итогах переговоров президентов.

Однако для украинской стороны эта формула при предыдущем президенте Петре Порошенко была неприемлема, потому что подразумевала проведение выборов в ДНР и ЛНР до восстановления суверенитета Киева над этими территориями. Внутри Украины оппозиция подобной схеме решения кризиса существует до сих пор, поэтому дальнейшие шаги президенту Зеленскому будет уже сложнее осуществить.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов считает, что «формула Штайнмайера» в конечном итоге выводит Донбасс из правового поля Украины. Поэтому, как подчеркнул аналитик в комментарии News.ru, Зеленский будет продавливать свою версию децентрализации власти, причём по всей Украине, а не только в Донбассе.

Мне кажется, пока Путин не готов купить эту сказку. Российское видение особого статуса — это «одна страна, две системы», то есть ноль контроля Киева в Донбассе (кроме украинского флага на пограничном КПП). А это не готовы купить уже Зеленский с Коломойским. Отсюда вопрос: возможна ли половинчатая сделка без полного выполнения Минска-2, но с полной заморозкой конфликта. И достаточно ли этого будет Макрону для фиксации «прогресса» и хотя бы частичного снятия санкций с РФ? По моему мнению, малая сделка более реальна, чем большая с полным выполнением «минских соглашений». Вокруг этого и танцуют стороны при согласовании саммита «нормандской четверки». Для Макрона ограниченного прогресса вроде как достаточно, для Кремля пока нет — он продолжает настаивать на «полном» Минске. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с News.ru напомнил, что украинская сторона также предлагает расширить «нормандский формат» за счёт включения туда представителей США и Евросоюза, но, по его мнению, у других стран пока нет желания вмешиваться в работу «четвёрки».

Вопрос заключается в том, остаются ли буква и дух «минских соглашений» неизменными или можно позволить себе некоторые модификации. То есть совместить выполнение отдельных пунктов соглашений с тем, чтобы сделать их более реалистичными, прежде всего, в украинском контексте. Сейчас этот вопрос — один из основных предметов обсуждения сторон. Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам

Андрей Кортунов также подчеркнул, что с момента заключения минских договорённостей прошло много времени и появились новые проблемы, выходящие за рамки первоначальных соглашений.