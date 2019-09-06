7 сентября всё же произошёл долгожданный обмен заключёнными между Москвой и Киевом. Процедура прошла по схеме «35 на 35», причём из представленных украинской стороной людей лишь 12 имеют российское гражданство. В Россию среди прочих прибыли руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и подозреваемый в причастности к катастрофе со сбитым в 2014 году малайзийским «Боингом» (рейс МН17), бывший зенитчик самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах — украинские власти сперва намеревались отправить их отдельно. Состоявшийся обмен — шаг очевидно позитивный, но что последует за ним?

Самолёты с украинскими и российскими заключёнными из Москвы и Киева соответственно поднялись в воздух примерно в полдень 7 сентября. Около двух часов дня оба борта приземлились в местах назначения, ознаменовав тем самым серьёзный прорыв в отношениях двух стран, считают аналитики.

В первую очередь нынешнюю ситуацию стоит рассматривать в позитивном ключе — хотя бы потому, что в течение последних пяти лет в российско-украинских отношениях наблюдалась в основном негативная динамика, отметил в беседе с News.ru директор российского Научно-исследовательского института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Обмен, произошедший 7 сентября, демонстрирует: помимо того, что новая власть на Украине изменила свою риторику, она желает перевести взаимодействие с Россией в конструктивную плоскость, к поиску компромиссов и договорённостей. Мы долго критиковали Зеленского за заявления, не подтверждённые реальными действиями, но вот мы увидели первый результат — он достаточно обнадёживающий и позитивный, как для Москвы, так и для Киева. Что касается перспектив, то вряд ли стоит слишком забегать вперёд, ожидая прогресса на переговорах в «нормандском формате» или в рамках трёхсторонней контактной группы, собирающейся в Минске. Но обмен заключёнными подтвердил, что у украинских властей есть политическая воля для достижения компромисса, а, значит, ситуация будет иметь позитивную динамику. Во всяком случае, на это хочется надеяться. Денис Денисов директор Научно-исследовательского института миротворческих инициатив и конфликтологии

Киевский политолог Алексей Якубин в разговоре с News.ru также оценил события 7 сентября как обнадёживающие.

Сам факт обмена создаёт условия для перехода к обсуждению вопросов, связанных, с одной стороны, с нормализацией отношений с Россией, и с другой — с восстановлением деятельности «нормандского формата» и с урегулированием ситуации в Донбассе. Обмен — следствие прямых переговоров президента Зеленского с Владимиром Путиным. Это важный нюанс, потому как ранее многие украинские политики, в основном мейнстримовые, выступали против подобных контактов, рассчитывая лишь на давление со стороны Запада. Нынешняя же ситуация доказывает, что прямой переговорный формат — пусть даже в телефонном режиме — работает. Впрочем, и с самого начала было понятно, что это один из наиболее логичных вариантов.



Во-вторых, важно, чтобы нынешнее достижение Зеленского не было использовано им лишь для создания временного пиар-эффекта. Вероятно, судя по заявлениям самого украинского президента, за обменом может последовать возобновление переговоров в «нормандском формате». Можно предположить, что такая встреча состоится до 20-х чисел сентября, поскольку затем Зеленский планировал поездку на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, где он рассчитывал уже на разговор с президентом США Дональдом Трампом. Алексей Якубин украинский политолог (Киев)

Обмен крайне важен для украинского президента не только во внешнеполитической сфере, но и в рамках внутренней политики. Подписав указы о помиловании 12 удерживаемых Украиной россиян, он в очередной раз перехватил повестку у главы политсовета пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который долгое время пытался сыграть на теме освобождения заключённых, неоднократно встречаясь с представителями руководства РФ для обсуждения этой темы.

Таким образом, пока что Зеленскому удаётся сохранять контроль над изменениями в российско-украинских отношениях и достигать неких компромиссов. Вопрос лишь в том, хватит ли у него политической воли и поддержки внутри страны, чтобы двигаться в этом направлении и дальше.