Команда Лукашенко одержала победу в хоккейном матче

https://static.news.ru/photo/e0e3ac8a-3186-11eb-823a-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел на лёд и в составе своей хоккейной команды одержал победу в матче с представителями Гродненской области.

Команда «первого» да и сам он на льду! После первого периода дружина Гродненской области уступает 0:4, — сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

В ходе матча Лукашенко успел посидеть на скамейке штрафников, но сколько голов он забил лично, не уточняется. В результате его команда обыграла гродненцев со счётом 8:3. После игры первое лицо государства в хоккейной форме с номером 01 стал фотографироваться со всеми желающими.

Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко был предан анафеме самопровозглашённой Белорусской автокефальной православной церковью (БАПЦ). Раскольники объявили его «одержимым дьяволом». При этом в церкви запретили Лукашенко участвовать в таинствах причастия и призвали верующих не подчиняться его приказам. Самого же президента призвали к покаянию перед церковью и народом.

БАПЦ была основана в 1948 году членами белорусской эмиграции. В Белоруссии есть лишь один приход этой церкви. Её административный центр находится в США.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Они вспыхнули после проведения в республике президентских выборов, на которых, согласно официальным данным, в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что итоги голосования сфальсифицированы и выиграла выборы главный соперник Лукашенко Светлана Тихановская. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.