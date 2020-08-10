Колдун рассказал о «всяких делах» во взбунтовавшемся Минске

https://static.news.ru/photo/ce932a24-daec-11ea-97c2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Колдун Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Белорусский певец Дмитрий Колдун призвал коллег по творческому цеху не быть политизированными. По его словам, люди ждут от кумиров отдохновения души и мозга, а не политических демаршей.

Так артист отреагировал на решение российских артистов отказаться от выступлений в Белоруссии за день до выборов.

Вместе с тем он признался, что обеспокоен напряжённой обстановкой в республике, сложившейся на фоне выборов главы государства.

Конечно, я переживаю о том, что происходит в стране. Мне не очень приятно читать подобные новости [о протестах и столкновениях]. Я сейчас в Минске. У меня прямо под окнами тут происходили всякие дела, — цитирует Колдуна «Газета.Ru».

Он не стал подробно описывать происходящее в белорусской столице. Более того, по его словам, он вообще не следил за президентской кампанией, так как у него «не было Интернета».

Колдун стал широко известен после победы в шестом сезоне российского телешоу «Фабрика звёзд» на Первом канале. В 2007 году он представлял Белоруссию на международном конкурсе песни «Евровидение», заняв шестое место.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,23% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 9,9%. Явка составила 84,23%.

В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским, писал NEWS.ru.