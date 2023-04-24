Киркоров объяснил появление в колготках на сцене в Казахстане Поп-певец Филипп Киркоров появился в колготках на сцене в Казахстане из-за сильного похудения

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Певец Филипп Киркоров на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1»

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о своем неожиданном появлении на сцене в колготках во время концерта в Казахстане, сообщает Пятый канал. По его словам, сильное похудение стало причиной того, что во время выступления в Алма-Ате танцоры балета случайно сняли с него лишнюю одежду.

Я сбросил около 25 килограммов... Танцоры балета должны были снять только брюки, оставив на мне шорты. Однако из-за похудения они случайно сняли и шорты. Обнаружив себя в татуированных колготках, испугался: «Боже, это же мусульманская страна!» — поделился 55-летний артист.

При этом Киркоров подчеркнул, что все произошедшие «провокации» случились исключительно из-за стечения обстоятельств и сильно удивили его самого.

Ранее юрист Максим Суров обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить Киркорова на пропаганду ЛГБТ после публикации в Сети видео с его концерта. На кадрах видно, как певец закинул ногу на мужчину из состава подтанцовки и приобнял его. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что певец является «ходячей ЛГБТ-пропагандой», но отметил, что против Киркорова не будет возбуждено уголовное дело.

Ранее православные активисты в очередной раз не смогли засудить Филиппа Киркорова за номер «Мария Магдалена», в котором он восходит над сценой по наклонному кресту. Песня посвящена его матери, а сам Киркоров является верующим человеком, объясняли адвокаты артиста.