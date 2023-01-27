Киргизо-узбекский диалог: на проведение госграницы у стран ушло 32 года О чем договорились Бишкек и Ташкент на встрече лидеров двух стран

Фото: IGOR KOVALENKO/ТАСС

Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа налево)

Киргизия и Узбекистан завершили давний пограничный спор. 27 января в Бишкеке президенты Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев обменялись ратификационными грамотами, официально утвердив делимитацию общей границы. После развала СССР на ней оказалось 35 спорных участков. Из-за них страны в 2016 году чуть было не развязали друг с другом войну. Межэтнические столкновения между местными жителями регулярно происходили до недавнего времени. Каким образом Ташкент и Бишкек смогли отыскать компромисс и насколько он прочен? Об этом — в материале NEWS.ru.

Государственный визит Шавката Мирзиёева в Бишкек был отмечен подписанием 25 документов, в том числе Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами. Наиболее важным событием визита стал обмен документами о ратификации договора об отдельных участках узбекско-киргизской государственной границы.

Приграничный спор оставался все постсоветские годы наиболее болезненным для обеих стран: из 1378 км общей границы делимитировано и демаркировано до недавнего времени было 1170 км. Оставалось разграничить 208 километров, но они и вызывали ожесточённые споры между местными жителями. Речь шла о жизненно важном доступе к водохранилищам и источникам.

Узбекские анклавы Сох и Шахимардан, Джангайл, Чон — Гара — Калча с общим населением в 80 тысяч человек окружены киргизской территорией. Учесть интересы всех жителей сложно. К тому же не утихали споры о принадлежности Кемпир-Абадского водохранилища (в Узбекистане его называют Андижанским). В советское время частью затопленных водохранилищем земель владели киргизы. После строительство водохранилища в 1983 году им компенсировали потерянные территории, но за счёт Узбекской ССР. Острую нужду в водохранилище испытывали обе страны, поскольку от него зависело поступление электроэнергии и воды для орошения. Начались стычки и пограничные конфликты.

Лишь в 2017 году Ташкент и Бишкек активно приступили к поиску компромиссов по оставшимся участкам. И только осенью 2022 года парламентарии обоих государств ратифицировали двустороннее соглашение о делимитации и демаркации границы. Прийти к такому итогу было непросто.

Эксперты связывают успехи в поисках пограничного компромисса со сменой власти в двух странах. В 2016 президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиёев, который в отличие от предшественника Ислама Каримова повёл политику открытия страны. В 2021 году главой киргизского государства выбрали Садыра Жапарова.

Тупиковая, казалось бы, проблема рассосалась за два-три года, — отметил в беседе с NEWS.ru эксперт по Центральной Азии, историк Сергей Абашин. — Для режимов с сильной персональной властью, какими остаются как узбекский, так и киргизский, очень важны личные отношения лидеров. Если они складываются, то формулы сотрудничества выстраиваются благоприятно. Надо добавить, что в Узбекистане консолидация вокруг лидера происходит не за счёт «внешних успехов» и пограничных конфликтов с «врагом». Поэтому Ташкенту легко идти на компромисс. В Кыргызстане, напротив, ситуация другая, но там общество консолидируется на пограничном противостоянии с Таджикистаном. С Узбекистаном Бишкеку тоже выгоден компромисс.

Всё это позволило в пятницу, 27 января, лидерам Киргизии и Узбекистана выступить с громкими заявлениями об «окончательном решении пограничного вопроса». Жапаров в своей речи подчеркнул, что поставлена «точка в пограничных вопросах». Мирзиёев отметил, что узбекско-киргизские отношения достигли рекордно высокого уровня. Он уточнил, что активно продолжает работать Совет глав приграничных областей, который проведёт очередную встречу в мае в Андижане.

Если проект соглашения о делимитации и демаркации границы не встретил сопротивления обеих палат парламента Узбекистана, то в киргизском парламенте осенью прошлого года состоялись серьёзные дебаты. Оппозиция даже обвинила власть в предательстве национальных интересов. В октябре прошли массовые задержания оппозиционеров, поскольку их заподозрили в использовании темы водохранилища «для захвата власти». Руководство страны, пережившей три революции, попыталось жёстко погасить оппозиционный креатив, но общество смогло убедить, что надо быстрее подписывать соглашения «ради больших земельных уступок» со стороны Узбекистана.

Фото: fargona.mintrans.uz Сразу после урегулирования отношений были запущены автобусные рейсы между Узбекистаном и Киргизией

В итоге Ташкент и Бишкек договорились о передаче Узбекистану почти пяти тысяч гектаров территории водохранилища и 19,5 гектара для обслуживания и охраны плотины. Взамен Киргизия получила 1019 гектаров пастбищных земель и 12 849 гектаров других земель на участке «Говасай». При этом узбекская сторона обязалась поддерживать уровень воды в водохранилище на отметке не выше 900 метров и обеспечить доступ к водохранилищу с киргизской стороны для орошения, рыболовства и водопоя животных. Киргизы, в свою очередь, пообещали «обеспечить режим использования воды».

Разрешение спора вокруг Кемпир-Абадского водохранилища — это не единственный успех Мирзиёева и Жапарова, отметил в беседе с NEWS.ru бишкекский политический аналитик Азамат Осмонов.

Президентами подписано инвестиционное соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС в Джалал-Абадской области Киргизии. Это совместный проект Бишкека, Ташкента и Астаны. Президент Каримов был против строительства по экологическим причинам, нынешний узбекский лидер смотрит дальше — теперь, войдя в проект по строительству ГЭС, Ташкент сможет контролировать соблюдение экологических условий её работы. Также стороны сегодня договорились о строительстве автомобильного завода в Киргизии в рамках концерна UzAuto Motors. В итоге узбекский автопром получит выход на российский рынок с машиной Chevrolet через Киргизию, пользуясь таможенными льготами ЕАЭС. Узбекистан ведёт активную игру в регионе, завязывая отношения с соседями, первым определяя повестку этих отношений, — рассказал бишкекский политолог.

На взгляд Осмонова, Киргизия, в свою очередь, приобретает не только экономическую, но политическую выгоду после урегулирования пограничного спора с Узбекистаном. Теперь Бишкек, в более трудном противостоянии с Таджикистаном, может поставить себе в заслугу, что способен договариваться с соседями о границах, в отличие от Душанбе.

Однако таджикско-киргизский пограничный конфликт, еще одна острая проблема в регионе, по мнению экспертов, не имеет подобных шансов на благополучное завершение. Он более запутан, поскольку обмен территорией здесь практически невозможен — от спорных земель не намерена отказываться ни одна из сторон. Не проявляют пока взаимопонимания и лидеры этих стран. Они больше надеются на посредническую роль третьей стороны, в данном случае России. При этом лидеры не исключают, что Москва поможет им решить этот спор, не прибегая к политике компромиссов. Впрочем, Ташкент на примере договора с Бишкеком показал, что компромиссы помогают достигать даже сложные цели гораздо быстрее.