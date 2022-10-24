Арест вместо водохранилища: кто направляет киргизскую оппозицию? Задержание оппозиционеров в Киргизии не сняло вопросы общества к властям о сути пограничных соглашений с Узбекистаном

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Администрация правительства и президента в Бишкеке, Киргизия

Массовые задержания в Киргизии прошли в воскресенье, 23 октября. 21 человек оказался в следственных изоляторах Бишкека и Чуйской области. Среди них — влиятельные политики, общественные деятели и журналисты. Задержанных обвиняют в «приготовлении к организации массовых беспорядков с последующим противозаконным захватом власти». По информации МВД Киргизии, эти люди выступали против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища в рамках демаркации и делимитации границы между двумя странами. Как полагают многие эксперты, власти страны опасаются, что задержанные пытаются использовать эту болезненную для общества тему для очередного свержения киргизской власти. В стране, где президентов уже меняли дважды с помощью массовых митингов, подобный сценарий исключать нельзя. Неслучайно, что 24 октября, на следующий день после арестов, в центре Бишкека прошёл митинг протеста.

Среди задержанных 23 октября правоохранительными органами оказались не последние люди в республике — экс-спикер парламента Киргизии Канатбек Исаев, экс-глава МВД Кенешбек Дуйшебаев, экс-член Центризбиркома Гулнара Джурабаева, экс-посол в Малайзии Азимбек Бекназаров, экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов и бывшая судья Конституционного суда Клара Сооронкулова. МВД Киргизии сообщило, что задержанные вместе со своими соратниками создали комитет в поддержку Кемпир-Абадского водохранилища. Резолюция об этом была принята 15 октября на курултае в Узгене, после чего кто-то из участников выложил в общий доступ аудиозапись обсуждения документа. Власти долго мешкать не стали, приступив к обыскам и задержаниям. Всего пока известно, что в СИЗО доставлен 21 «заговорщик».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне нескольких вооружённых пограничных конфликтов с Таджикистаном вопрос о делимитации киргизо-узбекской границы в регионе называли чуть ли не образцом «межгосударственного компромисса». В 2017 году Бишкек и Ташкент подписали соглашение о делимитации 85% линии границы, в то время как её протяжённость составляет 1 378 км. По остальным 15% продолжаются переговоры, но отсутствие вооружённых конфликтов уже даёт надежду двум сторонам со временем пограничную проблему решить успешно. Вдобавок на днях президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что в итоге достигнутых договорённостей «99% спорных земель переходит нам».

Кемпир-Абадское водохранилище и территория вокруг него остаются наиболее сложным звеном в поиске компромисса между Бишкеком и Ташкентом. 10 октября комитет киргизского парламента по международным делам поддержал проект соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном. Согласно этому проекту, земля под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров переходит Узбекистану, взамен Киргизия должна получить 19 699 гектаров. При этом секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов заявил, что Киргизия и Узбекистан управлять Кемпир-Абадским водохранилищем будут на паритетной основе. Получается, что вода общая. Но это только на словах. Водные ресурсы требуют более точного документального регулирования.

Политики и общественные деятели, поднявшие вопрос о принадлежности Кемпир-Абадского водохранилища, на самом деле не требовали от власти невозможного — они лишь хотели получить ответы на элементарные вопросы, которые волнуют людей, отметил бишкекский политический аналитик Азамат Осмонов.

Два очень важных вопроса эти люди задали власти: почему не обнародуют протоколы о пограничных договорённостях и на основании каких документов чаша водохранилища стала спорной. Если протоколы прошли обсуждение в парламенте, они не могут носить закрытого характера — депутаты не должны скрывать столь важные договорённости от своих избирателей. Но вместо ответов люди получили камеры в изоляторе, в том числе и женщины пожилого возраста. Однако ответы общество всё равно ждёт. Вода в регионе ценится на вес золота. Обнародовать текст соглашения, объяснить его по телевидению власть должна, но она лишь успокаивает общество, как бы в целом говоря, что всё в порядке. И порождает тем самым подозрения, что не всё в порядке, — сказал бишкекский эксперт.

Политолог Осмонов предполагает, что киргизские власти стремятся как можно быстрее заключить соглашение о госгранице с Ташкентом, который идёт на большие земельные уступки. А любые массовые протесты могут переубедить узбекских коллег в правильности такого решения.

Фото: Социальные сети Кемпир-Абадское водохранилище

Оппозиционные политики и общественные деятели больше озабочены поиском повода для поднятия протестной волны, а не установлением истины, считает киргизский политолог Марс Сариев.

Некоторые «оставшиеся за бортом» власти политики и правозащитники постоянно ждут случая для атаки на руководство страны. Одни рассчитывают на гранты извне, другие — на политический капитал. Конфликтные темы многие оппозиционеры используют для повышения рейтинга и как политический лифт во власть. Но в данном случае не думаю, что эти люди на самом деле готовили госпереворот. У них нет потенциала для этого. Их могли использовать «в тёмную» некие внешние глобальные силы. Это серьёзные политические центры, которые хотят давно раскачать ситуацию в стране, используя в данном случае фактор водохранилища, — отметил в беседе с NEWS.ru Сариев.

По его мнению, режиссёры новой киргизской дестабилизации стремятся создать очаг напряжённости в регионе, чтобы породить проблемы для России и Китая — обе страны считают постсоветскую Центральную Азию зоной своего влияния.

Напряжённость и возможное вооружённое противостояние сорвут многие глобальные планы Москвы и Пекина, в частности такой мегапроект, как строительство железной дороги Пекин — Бишкек — Ташкент с выходом на Европу, — продолжает Марс Сариев. — Как эти силы хотят добиться напряжённости? Организовав очередной переворот в Киргизии. Арест «заговорщиков», на самом деле, закулисных режиссёров устраивает, на него они, более того, и рассчитывали. Следующий их шаг: поднять протестно настроенных людей в защиту «мучеников совести», поскольку за ними стоят кланы как юга, так и севера страны. В качестве доказательства таких планом могу привести митинг, очень быстро собранный в понедельник на главной площади Бишкека. Это уже работают правозащитники, получающие заграничные гранты. Участники митинга потребовали публичного рассмотрения вопроса о водохранилище и освобождение соратников. На 26 октября намечен массовый митинг протеста в защиты задержанных.

При этом Сариев полагает, что пока рано делать выводы, какие именно внешние силы пытаются «организовать новую революцию в Киргизии». Он напомнил, что в 2005 году за переворотом в Киргизии стояли США, поскольку действия протестующих людей координировало американское посольство. В 2010 году смена власти прошла уже по сценарию России, которая не скрывала своего недовольства президентом Бакиевым. В нынешних событиях роль Москвы маловероятна — украинский кризис отнимает у неё много сил и ресурсов, а на двух досках играть очень сложно. Хотя в то же время есть мнение, что президент Жабаров не устраивает Кремль, отказываясь от учений в составе ОДКБ и приглашая на юг страны, в Баткенскую область, американскую военную делегацию, заключил киргизский эксперт.

Россия сейчас, напротив, заинтересована в стабильности в Центральной Азии, ей очень мешают любые конфликты в регионе, отметила в беседе с NEWS.ru директор Исследовательско-аналитического центра МГУ Дарья Чижова.

В регионе и без того возникают различные протесты и противостояния: в Карапалкастане, на таджикско-киргизской границе. За подозрениями обвинить Россию и в этом обострении стоит необоснованное желание перевести на неё стрелки. У Москвы тем временем, напомню, забот хватает, идёт специальная военная операция на Украине. В Киргизии просматриваются проблемы внутренней политики, к которой всегда имело прямое отношение размежевание границы. Координаторы нынешнего недовольства заинтересованы в дестабилизации и в снижении роли президента Жапарова, поскольку он жёстко и уверенно ведёт внутреннею политику. Окончательное урегулирование вопроса киргизско-узбекской границы очень важно для Бишкека, поскольку этим положительным примером он хочет показать, что готов к конструктивным решениям по границам, а значит, в проблемах на киргизско-таджикской границе уже его вины нет. Дарья Чижова директор Информационно-аналитического центра МГУ

На взгляд Дарьи Чижовой, киргизская оппозиция, затеяв нынешнюю борьбу, хочет проверить, насколько прочна в стране власть. В Киргизии сложился властный дуумвират президента Жапарова и главы Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева. Оппозицию эту система не устраивает, поскольку она отодвинута от многих политических и экономических проектов, заключила политолог.

Киргизию эксперты называют неофициальным лидером СНГ по революциям. Именно в результате массовых протестов были свергнуты в 2005 году президент Аскар Акаев, в 2010 году президент Курманбек Бакиев. Третье восстание в стране произошло в октябре 2020 года, после чего из СИЗО были освобождены экс-президент Алмазбек Атамбаев, экс-премьер-министры Сапар Искаков и Жанторо Сатыбалдиев. Эксперты полагают, что нынешние руководители, наученные поражениями предшественников, смогли создать более прочную конструкцию власти. Но любые протесты могут приобрести непредсказуемый характер, поскольку даже случайные жертвы в их ходе в состоянии подтолкнуть общество на радикальное решение вопроса, в том числе и на новый переворот.