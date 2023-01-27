«Поставили точку»: Жапаров о делимитации границы Киргизии с Узбекистаном Президент Киргизии Жапаров: в процессе делимитации границ с Узбекистаном поставлена точка

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о завершении процесса делимитации границы республики с Узбекистаном. По его словам, поставив в это вопросе точку, республики закладывают основу для дальнейшего развития отношений, сообщается на сайте главы государства.

Сегодня мы завершаем процесс делимитации кыргызско-узбекской государственной границы. Это поистине историческое событие. <...> Убежден, что, поставив точку в пограничных вопросах, мы заложим крепкий фундамент для прочного и уверенного развития и процветания наших будущих поколений, — сказал Жапаров.

Лидер Киргизии подчеркнул, что сотрудничество с Узбекистаном является одним из приоритетных направлений внешней политики республики. Он добавил, что стороны подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая выведет дипломатически отношения Бишкеком и Ташкентом на беспрецедентный уровень.

Киргизия и Узбекистан начали процесс согласования границ в сентябре 2022 года, подписав соответствующий протокол. Самым важным его пунктом в Бишкеке назвали отвод тяжелой военной техники от приграничной территории.