Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о завершении процесса делимитации границы республики с Узбекистаном. По его словам, поставив в это вопросе точку, республики закладывают основу для дальнейшего развития отношений, сообщается на сайте главы государства.
Сегодня мы завершаем процесс делимитации кыргызско-узбекской государственной границы. Это поистине историческое событие. <...> Убежден, что, поставив точку в пограничных вопросах, мы заложим крепкий фундамент для прочного и уверенного развития и процветания наших будущих поколений, — сказал Жапаров.
Лидер Киргизии подчеркнул, что сотрудничество с Узбекистаном является одним из приоритетных направлений внешней политики республики. Он добавил, что стороны подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая выведет дипломатически отношения Бишкеком и Ташкентом на беспрецедентный уровень.
Киргизия и Узбекистан начали процесс согласования границ в сентябре 2022 года, подписав соответствующий протокол. Самым важным его пунктом в Бишкеке назвали отвод тяжелой военной техники от приграничной территории.