Киргизия и Узбекистан согласовали протокол для демаркации границы

Фото: shutterstock.com

Правительственные делегации Киргизии и Узбекистана подписали протокол, согласно которому обе страны смогут начать процедуру согласования границы. На сайте Кыргызской Республики сообщается, что документ со стороны Бишкека подписал председатель государственного комитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев, а со стороны Ташкента — Абдулла Арипов.

Документ с кыргызской стороны был подписан Председателем Государственного комитета национальной безопасности, заместителем Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Камчыбеком Ташиевым и Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, — сказано в сообщении.

Ташиев, в свою очередь, отметил, что одним из самых важных пунктов данного протокола стал отвод тяжелой техники от приграничной территории. Теперь на киргизско-узбекистанской границе будут стоять только те вооружения, которые необходимы для охраны госграницы. Таким образом, все танки и артиллерийские орудия будут убраны.

Одним из важнейших пунктов этого протокола является отвод тяжелой военной техники от границы. Оставим в ведении погранслужбы только те вооружения, которыми можно охранять государственные границы, а не воевать. То есть мы танки, пушки все должны убрать, — заявил председатель Госкомитета.

Ташиев заверил, что киргизская сторона намерена твердо следовать всем пунктам протокола. Он выразил надежду на то, что и Таджикистан поступит аналогично.

Ранее председатель киргизского Госкомитета нацбезопасности сообщил, что Киргизия и Таджикистан договорились убрать по четыре погранзаставы в местах, где возникали приграничные конфликты. По его словам, каждая из сторон законсервирует эти погранзаставы и уберет оттуда всех гражданских и военных.