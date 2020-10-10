«Киберпартизаны» взломали нацархив Белоруссии

https://static.news.ru/photo/32cad0e0-bbe5-11ea-8629-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакерская группа «Киберпартизаны» взломала сайт национального архива Белоруссии. На нём появились новости о деятельности экс-кандидата на пост президента страны от объединённой оппозиции Светланы Тихановской.

На портале можно найти фотографии со встреч политика с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими европейскими политиками. Также хакеры разместили ссылку на список людей, арестованных во время и после президентской кампании в РБ.

Взломщики опубликовали на странице логотип «Киберпартизан».

Ранее, как писал NEWS.ru, хакеры обратились с угрозами к сотрудникам силовых структур Белоруссии, написав сообщение на платёжных чеках, которые выдаются в информационных киосках после оплаты через ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация ЕРИП».

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.