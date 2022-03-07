Казус Зеленского: почему дипломатия важнее пиара

В момент такого тяжёлого кризиса в Европе, как сейчас, дипломатия приобретает важнейшее значение. Для государства, ведущего широкомасштабные боевые действия, жизненно необходимо обезопасить себя на внешнеполитическом фронте. Посмотрим, как справлялся с решением этой задачи Владимир Зеленский.

Для Украины неприятным сюрпризом оказалось то, что необходимо ждать удара не только с востока — на фронте, протяжённостью 1500 километров, не только с юга — из Крыма, но и с севера — со стороны Белоруссии, и растягивать свои войска дополнительно еще на 700–800 километров. (Не забываем и про запад — Приднестровье, но это особая тема). Более того, Северное направление оказалось во многом решающим, ибо оно даёт кратчайший доступ к столице — Киеву, чем российская сторона уже воспользовалась. По прямой от Киева до белорусской границы около 80 километров.

То, что с 24 февраля столица Украины оказалась в критической ситуации, когда войска начали операцию по её окружению, виновата целиком и полностью дипломатия Зеленского. Напомним, в первый год его президентства отношения с Минском складывались в целом нормально. Украинский президент даже встретился с Александром Лукашенко в Житомире в октябре 2019-го. Вне зависимости от того, кто является президентом как в Минске, так и в Киеве, отношения с северным соседом для Украины очень важны. Это и протяжённая граница, уступающая по длине лишь границе с Россией, и тесные экономические связи — достаточно отметить поставки горючего из Белоруссии. Нефтеперерабатывающие заводы последней являются важнейшими экспортёрами бензина и авиатоплива для украинских потребителей. Доля белорусских поставщиков колебалась в последние годы от 40% до 80% по ряду пунктов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский president.gov.by

Однако изначально Зеленский рассматривал связи с Минском как что-то вынужденное, не вполне для него органичное и естественное. Все его устремления были направлены на Запад, а встреча с Лукашенко, ставшая единственной, была как бы уступкой геополитике. Президенты двух стран принадлежали к разным мирам, к разным поколениям. Лукашенко — типичный советский хозяйственник, Зеленский — порождение даже не 90-х, а 2000-х, ловкий шоумен и продюсер. «Медовый месяц» в их отношениях не продлился долго.

Когда в Белоруссии в августе 2020 года наступил кризис, связанный с президентскими выборами, Киев с лёгкостью попрощался с Лукашенко: его победы Владимир Зеленский официально не признал и перестал считать легитимным главой государства, присоединившись к западным партнёрам. Через год Киев чуть ли не раньше всех ввёл запрет на авиасообщение с Белоруссией после задержания Романа Протасевича. Таким образом, отношения двух стран скатились к почти нулевой отметке. А говоря проще, Зеленский своими руками создал себе врага из критически важной для него страны. Теперь результат этого добровольного выбора сказывается на его собственном положении. Президент Украины помог завязать петлю на собственной шее.

В разрыве с Белоруссией не было никакой необходимости. Особенно она была недальновидна в условиях всеобъемлющего геополитического кризиса. Перед лицом противостояния с Россией Украина была жизненно заинтересована в союзниках не где-то далеко в Европе, а по соседству, что называется, у ворот Киева. Но идеологические догмы взяли вверх. Зеленский показал себя совершенно недальновидным игроком на внешнеполитической сцене. Отношения с Литвой или Латвией абсолютно второстепенны для Украины, но им уделялось куда больше времени и усилий, чем поддержанию взаимосвязей с Белоруссией. Лукашенко не представлял никакой угрозы Украине, более того, Минск играл важнейшую роль в урегулировании конфликта в Донбассе, предоставлял площадку для переговоров (недаром соглашения кратко так и называются — Минск-1, Минск-2). Но этим всем решено было пренебречь ради того, чтобы понравиться Западу.

Дворец Независимости в Минске Михаил Воскресенский/РИА Новости

Пример с Белоруссией весьма показателен в целом для дипломатии Зеленского — неумение правильно выбрать приоритеты, приверженность идеологическим схемам в ущерб прагматике, склонность к пиару вместо реальных дел.

Придя к власти, Владимир Зеленский должен был трезво провести анализ ситуации. А последний неумолимо вёл к выводу, что ключевыми должны стать отношения с Россией. Однако не состоялось ни одной двусторонней встречи с президентом РФ. Была лишь единственная встреча в Париже в «нормандском формате» в 2019-м, но соглашения, достигнутые тогда, Зеленский отказался выполнять, обманув таким образом Владимира Путина, подорвав доверие к себе. И это после того, как ему был дан шанс, ведь и Минск-2 он также не собирался выполнять.

Президент Украины был уверен, что он сможет и далее бесконечно тянуть с исполнением договорённостей, не понимая, что тем самым подрывает позиции своего государства. Он не сознавал, что для Украины приоритет приоритетов — связи с Россией. Там, а не на Западе, находится ключ к разрешению основных проблем. Попытка повернуться к Москве спиной, делать вид, что самое важное и главное для Украины находится на Западе означала в конечном счёте катастрофу.

На пространстве СНГ Киев постоянно проигрывал Москве. В январе Зеленский подписал соглашения об экономических проектах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Видимо, тогда украинский лидер, словно зажмурив глаза, не понимал, что ждёт его страну через месяц и что эти договорённости, если и будут выполнены, то уже при новом президенте. А накануне признания Россией независимости ДНР и ЛНР азербайджанский президент прибыл в Москву и заключил с Владимиром Путиным соглашение о союзничестве, и это означает, что Баку никоим образом против России не выступит.

Встреча президента РФ Путина и президента Азербайджана Алиева в Москве kremlin.ru

Киев не смог ничего вразумительного сказать и когда в Казахстане вспыхнули беспорядки, тогда как Москва действовала быстро и решительно. Таким образом Россия укрепила свои позиции на Востоке перед решающей схваткой на Западе. Зеленский, несмотря на свою встречу с президентом Молдавии Майей Санду, такой же прозападной, не добился от неё помощи, и Молдавия не объявила никаких санкций против России, хотя с учётом фактора Приднестровья это было бы важным подспорьем для Украины в нынешней ситуации.

Самое печальное, что Зеленский не делает никаких выводов из своих катастрофических провалов во внешней политике. Он по-прежнему продолжает заниматься не профессиональной дипломатией, а пиаром. Ему важно нравиться, а не добиваться конкретных положительных результатов. Последняя его инициатива с привлечением иностранных добровольцев особенно смехотворна. Зеленский бесконечно требует от НАТО «закрыть небо», хотя ему уже сто раз ответили, что невозможно. После того как он панически звонил и Байдену, и Джонсону относительно Запорожской АЭС, пугая новым Чернобылем, но на которой решительным образом ничего не произошло, он только подорвал доверие к себе. Из этой же серии его бесконечные обращения к Западу то по поводу занятия российскими войсками Чернобыльской АЭС, то «обстрела Бабьего Яра» — поводы находятся каждый день, а слова из его уст всё более обесцениваются.

Посмотрим, насколько успешным Зеленский покажет себя как полководец, но как дипломат он явно оказался не на месте. Он не смог спасти свою страну от тяжелейших бедствий.