Казахстан приступил к производству вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/d1b6660c-608f-11eb-9ddb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Казахстан начал производство первой партии российской вакцины «Спутник V». Объём составит 90 тысяч доз.

С 1 февраля в стране начнётся вакцинация против COVID с использованием российской вакцины «Спутник V», передаёт РИА Новости.

С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина «Спутник V» производства Карагандинского фармацевтического комплекса — уже начато производство первой партии в объёме 90 тысяч доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора с 26 февраля и далее в регионы, — сказал первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов на пресс-конференции.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН намерен подать документы во Всемирную организацию здравоохранения для прохождения преквалификации, сообщил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

По его словам, все необходимые документы для регистрации препарата в России уже были направлены в Минздрав и теперь ожидается официальный ответ.