Казахстан предпочел Россию: зачем Токаев отправил главу МИД к Лаврову О чем договорились в Москве министры иностранных дел России и Казахстана

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу

Первой зарубежной поездкой вновь назначенного министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу стал визит в Москву. 11 апреля он провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, доказав, что Россия продолжает оставаться союзником и ключевым экономическим партнером Казахстана. О чем договорились главы МИД двух стран — в материале NEWS.ru.

Что известно о новом министре иностранных дел Казахстана

Мурат Нуртлеу близок к нынешнему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву не первый год. Он работал советником Токаева, когда тот сам был министром иностранных дел. По мере продвижения будущего казахстанского лидера по карьерной лестнице Нуртлеу всегда оставался рядом с патроном. Когда Токаев перешел в сенат, Нуртлеу стал заместителем руководителя аппарата сената парламента и позже руководителем аппарата.

В конце марта Токаев освободил Нуртлеу от должности руководителя администрации президента и назначил его вице-премьером и главой МИД страны.

«Токаев отправил одного из своих самых доверенных лиц в первую очередь в Москву, — отметил в беседе с NEWS.ru казахстанский политолог Амиржан Косанов. — Это очень показательно».

Фото: gov.kz Мурат Нуртлеу

Как будут строить отношения Казахстан и Россия

В предыдущий раз глава МИД Казахстана приезжал в Москву год назад. Тогда, вскоре после начала СВО, на переговорах звучали слова о «прочном фундаменте дружбы» и «взаимном доверии», которое остается непоколебимым даже под санкционным давлением Запада. Встречное движение было обозначено и сегодня — таким образом стороны продемонстрировали заинтересованность в развитии сотрудничества, несмотря на наличие некоторых проблемных точек.

Казахстан давно говорит, что не станет вводить собственных санкций в отношении РФ. Однако и нарушать запреты, которые ввели другие страны из-за ситуации на Украине, Астана не будет. К примеру, с 1 апреля Казахстан вслед за Турцией ужесточил контроль за торговым оборотом с Россией и обязал оформлять сопроводительные накладные на товары при поставках в/из стран ЕАЭС. Эта электронная система позволит фиксировать и контролировать движение товаров, в том числе санкционных грузов.

Находясь в Москве, Нуртлеу подтвердил многовекторность и приверженность выстраиванию хороших отношений со всеми партнерами.

«Казахстан как миролюбивое государство развивает стабильные и взаимовыгодные отношения как со своими соседями, так и с другими странами», — отметил Нуртлеу.

Однако давление на Казахстан будет всегда, сказал NEWS.ru казахстанский политолог, глава общественного объединения «Казахстанский русский культурный центр» Всеволод Лукашев. Он напомнил, что у Казахстана, по разным оценкам, от $60 до $70 млрд выведены в разные страны, в том числе западные.

Как Запад пытается подорвать связи России с союзниками

Москва ясно видит, что западные страны пытаются подорвать сотрудничество России с союзниками, заявил Сергей Лавров после переговоров с Нуртлеу, намекая, что подобные усилия направлены в том числе и на отношения РФ с Казахстаном. Глава МИД РФ пообещал отреагировать, если Запад продолжит «шантажировать и угрожать» союзникам Москвы.

«Если речь идет о том, чтобы вместо взаимодействия на тех принципах, которые я упомянул, западные страны будут пытаться заниматься угрозами, шантажом, будут заставлять наших союзников подрывать отношения с Российской Федерацией в ущерб их собственным национальным интересам, то, конечно, мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам», — подчеркнул министр.

«Но если речь идет действительно о равноправном и взаимовыгодном взаимодействии по нормам международного права, то ничего страшного», — заявил Лавров.

При этом министр напомнил про «обновленные оценки происходящего как задуманного коллективным Западом проекта по нанесению стратегического поражения России. Проекта, который готовился долгие годы».

Фото: gov.kz Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу

Две недели назад Россия опубликовала новую концепцию своей внешней политики. Один из ее приоритетов — формирование «более широкого интеграционного контура» России. Лавров пояснил, что речь в первую очередь идет о так называемом «большом евразийском партнерстве» с опорой на ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и китайскую инициативу «Один пояс — один путь».

В чем общность интересов Москвы и Астаны

«Исходя из последних событий в мире, понятно, что страны нуждаются в интеграции и налаживании постоянных стабильных торговых маршрутов», — отметил Всеволод Лукашев. По словам политолога, сегодня Казахстан выступает транспортным коридором, через который идет оживленная торговля, в том числе и параллельным импортом.

В условиях санкций Россия поворачивается к Востоку в поисках в том числе евразийских перспектив. В частности, Лавров после встречи с Нуртлеу напомнил, что продолжается работа по развитию Транссибирской и Байкало-Амурской железных дорог, Севморпути. Кроме того, Астана участвует в проектах создания транзитных маршрутов через Каспийское море в Азербайджан и дальше через Грузию в Европу.

Во время переговоров российский министр не раз подчеркивал тесные связи Москвы и Астаны, показывая, в частности, как Россия заинтересована в Казахстане как в партнере и логистическом хабе для торговли в том числе с Китаем.

«В этом заинтересован и Казахстан, который на фоне глобальных процессов не собирается ослаблять дружеские отношения с Москвой, — считает Косанов. — Да, Астана взаимодействует с другими странами, но это не должно стать препятствием для союзнических связей с РФ».

По словам политолога, у Казахстана «собственное видение взаимоотношений с западными странами». Декларируя независимость, Астана намерена сохранить тесные связи с Москвой. «Казахстан никогда не ставил отношения с другими странами выше отношений с соседями», — подчеркнул эксперт.