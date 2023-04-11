Первой зарубежной поездкой вновь назначенного министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу стал визит в Москву. 11 апреля он провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, доказав, что Россия продолжает оставаться союзником и ключевым экономическим партнером Казахстана. О чем договорились главы МИД двух стран — в материале NEWS.ru.
Что известно о новом министре иностранных дел Казахстана
Мурат Нуртлеу близок к нынешнему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву не первый год. Он работал советником Токаева, когда тот сам был министром иностранных дел. По мере продвижения будущего казахстанского лидера по карьерной лестнице Нуртлеу всегда оставался рядом с патроном. Когда Токаев перешел в сенат, Нуртлеу стал заместителем руководителя аппарата сената парламента и позже руководителем аппарата.
В конце марта Токаев освободил Нуртлеу от должности руководителя администрации президента и назначил его вице-премьером и главой МИД страны.
«Токаев отправил одного из своих самых доверенных лиц в первую очередь в Москву, — отметил в беседе с NEWS.ru казахстанский политолог Амиржан Косанов. — Это очень показательно».
Как будут строить отношения Казахстан и Россия
В предыдущий раз глава МИД Казахстана приезжал в Москву год назад. Тогда, вскоре после начала СВО, на переговорах звучали слова о «прочном фундаменте дружбы» и «взаимном доверии», которое остается непоколебимым даже под санкционным давлением Запада. Встречное движение было обозначено и сегодня — таким образом стороны продемонстрировали заинтересованность в развитии сотрудничества, несмотря на наличие некоторых проблемных точек.
Казахстан давно говорит, что не станет вводить собственных санкций в отношении РФ. Однако и нарушать запреты, которые ввели другие страны из-за ситуации на Украине, Астана не будет. К примеру, с 1 апреля Казахстан вслед за Турцией ужесточил контроль за торговым оборотом с Россией и обязал оформлять сопроводительные накладные на товары при поставках в/из стран ЕАЭС. Эта электронная система позволит фиксировать и контролировать движение товаров, в том числе санкционных грузов.
Находясь в Москве, Нуртлеу подтвердил многовекторность и приверженность выстраиванию хороших отношений со всеми партнерами.
«Казахстан как миролюбивое государство развивает стабильные и взаимовыгодные отношения как со своими соседями, так и с другими странами», — отметил Нуртлеу.
Однако давление на Казахстан будет всегда, сказал NEWS.ru казахстанский политолог, глава общественного объединения «Казахстанский русский культурный центр» Всеволод Лукашев. Он напомнил, что у Казахстана, по разным оценкам, от $60 до $70 млрд выведены в разные страны, в том числе западные.
Как Запад пытается подорвать связи России с союзниками
Москва ясно видит, что западные страны пытаются подорвать сотрудничество России с союзниками, заявил Сергей Лавров после переговоров с Нуртлеу, намекая, что подобные усилия направлены в том числе и на отношения РФ с Казахстаном. Глава МИД РФ пообещал отреагировать, если Запад продолжит «шантажировать и угрожать» союзникам Москвы.
«Если речь идет о том, чтобы вместо взаимодействия на тех принципах, которые я упомянул, западные страны будут пытаться заниматься угрозами, шантажом, будут заставлять наших союзников подрывать отношения с Российской Федерацией в ущерб их собственным национальным интересам, то, конечно, мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам», — подчеркнул министр.
«Но если речь идет действительно о равноправном и взаимовыгодном взаимодействии по нормам международного права, то ничего страшного», — заявил Лавров.
При этом министр напомнил про «обновленные оценки происходящего как задуманного коллективным Западом проекта по нанесению стратегического поражения России. Проекта, который готовился долгие годы».
Две недели назад Россия опубликовала новую концепцию своей внешней политики. Один из ее приоритетов — формирование «более широкого интеграционного контура» России. Лавров пояснил, что речь в первую очередь идет о так называемом «большом евразийском партнерстве» с опорой на ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и китайскую инициативу «Один пояс — один путь».
В чем общность интересов Москвы и Астаны
«Исходя из последних событий в мире, понятно, что страны нуждаются в интеграции и налаживании постоянных стабильных торговых маршрутов», — отметил Всеволод Лукашев. По словам политолога, сегодня Казахстан выступает транспортным коридором, через который идет оживленная торговля, в том числе и параллельным импортом.
В условиях санкций Россия поворачивается к Востоку в поисках в том числе евразийских перспектив. В частности, Лавров после встречи с Нуртлеу напомнил, что продолжается работа по развитию Транссибирской и Байкало-Амурской железных дорог, Севморпути. Кроме того, Астана участвует в проектах создания транзитных маршрутов через Каспийское море в Азербайджан и дальше через Грузию в Европу.
Во время переговоров российский министр не раз подчеркивал тесные связи Москвы и Астаны, показывая, в частности, как Россия заинтересована в Казахстане как в партнере и логистическом хабе для торговли в том числе с Китаем.
«В этом заинтересован и Казахстан, который на фоне глобальных процессов не собирается ослаблять дружеские отношения с Москвой, — считает Косанов. — Да, Астана взаимодействует с другими странами, но это не должно стать препятствием для союзнических связей с РФ».
По словам политолога, у Казахстана «собственное видение взаимоотношений с западными странами». Декларируя независимость, Астана намерена сохранить тесные связи с Москвой. «Казахстан никогда не ставил отношения с другими странами выше отношений с соседями», — подчеркнул эксперт.