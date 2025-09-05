Казахстанские силовики конфисковали рекордную для страны партию наркотиков КНБ Казахстана изъял более 13 тонн наркотиков в Алматы

В Казахстане конфисковали рекордную партию кокаина весом 13 тонн 183 килограмма, сообщили представители пресс-службы Комитета национальной безопасности страны. По данным КНБ, груз должен был следовать через Казахстан в другие страны.

Своевременно принятыми мерами в г. Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия наркотического вещества кокаин весом 13 тонн 183 килограмма, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали две иномарки с мигрантами, у которых нашли 32 свертка с наркотиками. Инцидент произошел на шоссе Революции. В Hyundai Sonata под управлением 33-летнего иностранца изъяли 12 свертков и восемь пакетиков с запрещенными веществами. В Hyundai Solaris, за рулем которого находился 20-летний мигрант, обнаружили еще 12 свертков с наркотиками.

Кроме того, в Новосибирской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Уточняется, что финансирование организации поступало от украинских кураторов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.