Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 14:09

Казахстанские силовики конфисковали рекордную для страны партию наркотиков

КНБ Казахстана изъял более 13 тонн наркотиков в Алматы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казахстане конфисковали рекордную партию кокаина весом 13 тонн 183 килограмма, сообщили представители пресс-службы Комитета национальной безопасности страны. По данным КНБ, груз должен был следовать через Казахстан в другие страны.

Своевременно принятыми мерами в г. Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия наркотического вещества кокаин весом 13 тонн 183 килограмма, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали две иномарки с мигрантами, у которых нашли 32 свертка с наркотиками. Инцидент произошел на шоссе Революции. В Hyundai Sonata под управлением 33-летнего иностранца изъяли 12 свертков и восемь пакетиков с запрещенными веществами. В Hyundai Solaris, за рулем которого находился 20-летний мигрант, обнаружили еще 12 свертков с наркотиками.

Кроме того, в Новосибирской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Уточняется, что финансирование организации поступало от украинских кураторов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Казахстан
кокаин
наркотики
конфискации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Умерла невестка королевы Елизаветы II
Целый штат вступает в конфликт с Трампом и Пентагоном
МИД Белоруссии отреагировал на задержание шпиона из Польши
Актриса Аглая Тарасова попалась на наркотиках? Что известно, наказание
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.