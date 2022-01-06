Казахские бизнесмены призвали создать дружины для отпора мародёрам

В Казахстане бизнесмены призвали создать добровольные народные дружины, которые займутся защитой малого и среднего бизнеса от действий мародёров.Об этом сообщил первый заместитель председателя казахстанской национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Нариман Абильшаиков в эфире телеканала «Хабар 24».

Граждане сами предлагают сейчас бизнесменам вступить в ряды народных дружин, вместе с ними защищать их объекты. Чтобы вы понимали: это не простые граждане, это бывшие военнослужащие, бывшие «афганцы», — сказал он.

По словам Абильшаикова, бизнесмены обращаются к нацапалате с просьбой согласовать формирование дружин с комендантами городов.

По предварительным данным, которые привёл телеканал, в результате протестов в Казахстане предприниматели понесли убытки на сумму 45 млрд тенге (7,6 млрд рублей)

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.