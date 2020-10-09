Кандидат в вице-премьеры Киргизии ранен на митинге

Тelegram-канал «Короче» опубликовал кадры, на которых видно, что Токтогазиева несут за руки и ноги. При этом помогавшие политику люди кричат: «Тилек, держись!»
Сам политик ранее говорил, что в его адрес поступали угрозы, передает Sputnik Кыргызстан.
Как писал NEWS.ru, в центре киргизской столицы начались столкновения между протестующими. Они использовали камни, палки и пластиковые бутылки. Кроме того, прозвучали несколько выстрелов. Помощница экс-президента республики Алмазбека Атамбаева заявила, что в ходе беспорядков на него было совершено покушение.
После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. ЦИК республики в итоге признала выборы недействительными. Новое голосование будет назначено до 6 ноября.