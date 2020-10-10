Президент Киргизии готов уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/4d0e6108-0af8-11eb-88ff-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: sooronbai_zheenbekov_official/instagram.com

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку, заявил кандидат в премьер-министры страны Акылбек Жапаров во время заседания парламента.

Политик отметил, что глава государства готов принять такое решение, если Жапаров станет руководителем кабмина.

Я встретился [недавно] с Жээнбековым, он обещал написать заявление об уходе, — передаёт ТАСС.

Претендент на пост премьера отметил, что не собирается менять состав и структуру действующего правительства.

Я беру на себя всю ответственность за работу правительства, — подчеркнул он.

Политик уверен, что причиной акций протеста, произошедших в стране, стало проведение нечестных парламентских выборов.

Ранее стало известно, что экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, несколько дней назад освобождённый протестующими из тюрьмы, вновь задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании бывшему президенту меры пресечения, писал NEWS.ru.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.