Москва и Киев, когда-то ключевые торговые партнёры, продолжают рубить экономические связи. Сложившейся ситуацией активно пользуется Белоруссия. За последние годы она значительно увеличила экспорт на Украину и заняла те рынки, где ранее доминировала Россия. Причём нередко союзное государство просто перепродаёт на Украину российские товары, полученные по выгодной цене. На днях украинский «Нафтогаз» сообщил, что начинает импортировать белорусские нефтепродукты, которые, как известно, производятся из российского сырья.

Если в 2012 году, по данным Мирового банка, Россия была крупнейшим поставщиком на украинских рынках, отвечая за 32% её импорта, то к 2017 году эта цифра сократилась наполовину, а освободившееся место заняли Китай, Германия, Польша и Белоруссия. Более половины белорусского экспорта на Украину составляет очищенная нефть. Группа «Нафтогаз» 24 сентября сообщила , что впервые импортировала из Белоруссии партию нефтепродуктов для продажи на украинском рынке.

В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ, — сообщил руководитель дивизиона «Нефть» группы «Нафтогаз» Николай Гавриленко. — Реализуем эти объёмы вместе с топливом собственного производства. В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопросы ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников поставок очень актуальны.

Нефтепродукты — одна из основных статей белорусского экспорта на мировой рынок. Сырьё для производства почти целиком поступает из России, причём пока по льготным ценам. Кроме продукции собственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Минск до недавнего времени перепродавал на Украине и российскую продукцию. Но с ноября прошлого года Россия, обеспокоенная подобными торговыми схемами, прекратила экспорт своих нефтепродуктов в Белоруссию.

Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Зато белорусы продолжают снабжать Украину российским углём, пользуясь тем, что в июне российские поставки этого товара упали сразу на 85%. Это произошло из-за того, что в ответ на новые украинские санкции, введённые в апреле, российское правительство теперь требует от компаний-поставщиков ежемесячно получать разрешение на вывоз угля на Украину. Из-за усложнившихся условий многие компании совсем прекратили поставки, а в Белоруссии тем временем за 2014–2019 годы было зарегистрировано около десятка фирм, занимающихся транзитом угля на Украину. За неполный 2019 год таким образом белорусы переправили в соседнюю страну около миллиона тонн угля, по большей части российского, так как сама республика его не добывает. По сравнению с прошлым годом белорусы закупили у России почти в пять раз больше угля и большую часть (1 млн тонн из 1,35 млн тонн) отправили на Украину.

Процветают и белорусские производители удобрений, которые отняли у россиян звание главного поставщика калийных и азотных удобрений на Украине. За первое полугодие 2019 года эта статья экспорта увеличилась на 36%, а поставки смешанных удобрений выросли на 50%, хотя по этому виду товара на Украине наша страна продолжает лидировать.

Продукты просачиваются через Минск и в обратном направлении. Так, в прошлом году Россельхознадзор заявил, что до четверти всего сыра на российском рынке может быть украинского происхождения. Запрещённая продуктовым эмбарго продукция ввозится в Белоруссию, где упаковывается и выдаётся за иранскую или македонскую.

При этом торговые отношения Минска и Киева явно неравнозначны. В 2017 году Украина импортировала из Белоруссии товаров на $3,2 млрд, а экспортировала туда только на $1,15 млрд. Президент Александр Лукашенко на встрече с украинскими СМИ 26 сентября признал этот факт.

Сократить поставку нефтепродуктов? Так вы, наоборот, просите её увеличить, — отметил Лукашенко. — Но это не главное — если стремление, желание будет, мы потихоньку сократим это сальдо и выйдем на равновесную торговлю.

По его словам, Белоруссия почти ничего не имеет с поставок нефтепродуктов, так как сама платит за нефть «огромные деньги» (что, впрочем, спорное утверждение). Если же Киев хочет разнообразить экономические отношения, то Лукашенко готов предложить ему множество совместных проектов, например, в сфере ракетостроения и прокладки дорог.