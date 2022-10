После заявления министра обороны Молдавии тема возможной мобилизации стала обсуждаться везде — в СМИ, соцсетях, на улицах. Появились сообщения, что призыв резервистов уже намечен на ноябрь нынешнего года. Telegram-каналы со ссылкой на некие осведомлённые источники сообщили, что сценарий мобилизации в стране был подготовлен год назад, поскольку якобы уже тогда американская разведка допускала скорое вхождение российских войск в соседние с Молдавией украинские регионы.

Но окончательное решение о начале мобилизации руководство РМ, согласно неподтвержденным данным, приняло в конце сентября, после возвращения Майи Санду из поездки в Великобританию, США и Германию. Именно во время визита, согласно этой версии, президента РМ убедили пойти на столь радикальный шаг. Целью всей этой военной кампании «осведомлённые источники» назвали Приднестровье, где располагается российский миротворческий контингент. Несмотря на то что Оперативная группа российских войск в Приднестровье насчитывает всего 402 человека, в Кишинёве и Киеве относятся к ней как к опасному фактору вблизи украинской границы.

Фото: Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

Если мобилизацию допустят в Молдавии, то по более веской причине, чем «окружение Приднестровья вместе с подразделениями ВСУ», полагают эксперты. Страна должна быть готова к серьёзным военным вызовам — от границы РМ до Херсона, где находится российская армия, всего лишь 270 километров.

По данным политолога Андриевского, военкоматы в РМ на самом деле сейчас всё «проверяют и смотрят», но это ещё не говорит о подготовке к мобилизации. Необходимо приводить в порядок имеющуюся армию, а для массового призыва резервистов в стране «нет технических возможностей, мобилизованных просто пока не в состоянии обеспечить всем необходимым».

Экс-депутат парламента РМ, политолог Николай Паскару тоже не верит в проведение мобилизации, но по другой причине. В беседе с NEWS.ru он предположил, что власти страны ведут игру, пытаясь «сменить повестку» для общества, напуганного резким ростом цен на газ, электричество и большинство необходимых для жизни товаров.

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Молдавская национальная армия