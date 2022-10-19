Игры в войну: власти Молдавии намекают населению на грядущую мобилизацию Кишинев сделал ряд противоречивых заявлений о возможных призывах резервистов

Фото: Yevhen Liubimovukrinform/Keystone Press Agency /Global Look Press

Власти Молдавии не исключают объявления мобилизации. Глава военного ведомства страны Анатолий Носатый в эфире телеканала TVR заявил, что это произойдёт, если боевые действия на Украине приблизятся к границам Республики Молдова (РМ) или если пойдёт новая волна беженцев. Поводов для беспокойства Кишинёву добавили и российские ракетные удары по украинским объектам жизнеобеспечения. Власти РМ утверждают, что над территорией страны несколько дней назад пролетели три ракеты, выпущенные с кораблей в Чёрном море. Между тем молдавские оппозиционеры считают, что власти умышленно нагнетают обстановку в стране, пытаясь таким образом отвлечь общество от многочисленных проблем. Сторонники власти в то же время полагают, что «игры в мобилизацию» только добавят серьёзных проблем всей стране. Насколько же реальна мобилизация в Молдавии?

После заявления министра обороны Молдавии тема возможной мобилизации стала обсуждаться везде — в СМИ, соцсетях, на улицах. Появились сообщения, что призыв резервистов уже намечен на ноябрь нынешнего года. Telegram-каналы со ссылкой на некие осведомлённые источники сообщили, что сценарий мобилизации в стране был подготовлен год назад, поскольку якобы уже тогда американская разведка допускала скорое вхождение российских войск в соседние с Молдавией украинские регионы.

Но окончательное решение о начале мобилизации руководство РМ, согласно неподтвержденным данным, приняло в конце сентября, после возвращения Майи Санду из поездки в Великобританию, США и Германию. Именно во время визита, согласно этой версии, президента РМ убедили пойти на столь радикальный шаг. Целью всей этой военной кампании «осведомлённые источники» назвали Приднестровье, где располагается российский миротворческий контингент. Несмотря на то что Оперативная группа российских войск в Приднестровье насчитывает всего 402 человека, в Кишинёве и Киеве относятся к ней как к опасному фактору вблизи украинской границы.

Фото: Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press Президент Республики Молдова Майя Санду может объявить о мобилизации в ноябре

Если мобилизацию допустят в Молдавии, то по более веской причине, чем «окружение Приднестровья вместе с подразделениями ВСУ», полагают эксперты. Страна должна быть готова к серьёзным военным вызовам — от границы РМ до Херсона, где находится российская армия, всего лишь 270 километров.

Нельзя ещё окончательно исключать негативный сценарий для Молдовы, согласно которому, допустим, у ВС РФ получится то, к чему они стремятся с февраля нынешнего года, — взять под контроль Киев и Одессу, — отметил в беседе с NEWS.ru директор Института эффективной политики в Кишинёве Виталий Андриевский. — К сожалению, мы к таким сценариям не готовились. Армией, по сути, не занимались. Она не имеет ракет, нормального вооружения. Только со следующего года начнёт что-то поступать из других стран. В такой ситуации власть должна думать о защите страны. Если мы в случае негативного сценария, то есть выхода на наши границы ВС РФ, начнём вооружённое сопротивление, не опустим руки, то есть шанс на военную поддержку НАТО или Румынии.

По данным политолога Андриевского, военкоматы в РМ на самом деле сейчас всё «проверяют и смотрят», но это ещё не говорит о подготовке к мобилизации. Необходимо приводить в порядок имеющуюся армию, а для массового призыва резервистов в стране «нет технических возможностей, мобилизованных просто пока не в состоянии обеспечить всем необходимым».

Что касается Приднестровья, то власти Молдовы не собираются решать эту проблему военным путём, — продолжает Андриевский. — Как только созреют условия, этот регион, образно говоря, сам упадёт в руки Кишинёва. Там есть настроения закончить эту неопределённость и, как говорят, вернуться в родную гавань. Экономическая интеграция Молдовы и Приднестровья успешно продолжается. Львиная доля внешней торговли Приднестровья приходится на Евросоюз, куда товары поступают через Молдову. В РФ идут лишь 10% товаров с левого берега Днестра.

Экс-депутат парламента РМ, политолог Николай Паскару тоже не верит в проведение мобилизации, но по другой причине. В беседе с NEWS.ru он предположил, что власти страны ведут игру, пытаясь «сменить повестку» для общества, напуганного резким ростом цен на газ, электричество и большинство необходимых для жизни товаров.

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press Молдавская национальная армия

У нас в центре Кишинёва только прошли митинги с участием порядка 60 тысяч человек. И это вышла на протест лишь одна оппозиционная партия «Шор». Общество переполнено протестными настроениями. У нас самый высокий уровень инфляции в Европе — 35%, даже на Украине он ниже. Власть пытается эту волну сбить своеобразными «тепловыми ракетами» — напугать общество более серьёзными трудностями. Власть как бы напоминает людям, что, конечно, газ очень сильно подорожал, но вы могли бы вообще сейчас сидеть в окопах, а не в своих домах. Многие ведь помнят вооруженный конфликт 1992 года с Приднестровьем, когда на самом деле молдаване сидели в окопах, — сказал экс-депутат молдавского парламента.

При этом Паскару, как и Андриевский, считает, что в Молдавии сейчас нет поводов для мобилизации, как и нет признаков наступления российской армии «в направлении Молдовы». Население РМ воевать с внешними силами не хочет, потому что считает своим главным врагом нынешние власти государства, а не Россию с Приднестровьем, убеждён собеседник интернет-издания.

Если власти не откажутся от столь опасной игры по «смене повестки», то могут пострадать сами в первую очередь, — полагает экс-депутат и политолог Паскару. — Опять же напомню вооруженный конфликт 1992 года. Молдаване получили ошибочные приказы из Кишинёва, и они из-под Бендер на бронетранспортёрах подъехали к офису президента, чтобы выразить властям своё негодование. Тогдашнему президенту Молдовы Мирче Снегуру с трудом удалось успокоить этих вооружённых людей. Не рекомендую нынешним властям испытывать судьбу, пытаясь заигрывать с недовольными мобилизованными гражданами.

В то же время политолог Виталий Андриевский убеждён, что молдавские власти не намерены отвлекать своих граждан от насущных проблем «игрой в мобилизацию», поскольку понимают все риски такой политики.

Таким образом имеющиеся проблемы в обществе прикрыть нельзя, но можно получить новые. Не такие же глупые у нас власти, чтобы к инфляции и росту цен добавлять другие, гораздо более серьёзные, — заявил политолог.

Фото: Jörg Blank/dpa/Global Look Press Министр обороны РМ Анатолий Носатый рассказал, при каких условиях может начаться мобилизация

Министр обороны РМ Анатолий Носатый в среду выступил в программе «360 градусов» на Radio Moldova, заявив, что «в настоящее время у Молдовы нет необходимости объявлять мобилизацию, так как ситуация находится под контролем».

Между тем молдавские СМИ продолжают предъявлять обществу факты, говорящие о том, что власти не отказываются от этой идеи. Sputnik Молдова опубликовал документ, который редакции предоставил директор ювелирной фабрики Millenium Сергей Банарь. Согласно документу, предприятия обязаны передать в Министерство обороны РМ списки мужчин 1996–2004 годов рождения.

Согласно мировому рейтингу Global Firepower Index 2022, молдавская армия заняла 105-е место из 140. Она насчитывает в своих рядах 19 тысяч военнослужащих. В исследованиях отмечается, что в резерве находятся 1,9 млн человек. Но во всей армии всего лишь 10 танков, 381 бронемашина, 9 самоходных артиллерийских установок, 69 несамоходных установок и 25 ракетных установок. Каким образом допустимо эффективно задействовать мобилизационный резерв в армии с таким незначительным парком вооружения — задача для военного ведомства не из лёгких.