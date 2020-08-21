Хренин: внешние силы могут представить действия силовиков как геноцид

https://static.news.ru/photo/98b86782-e4a8-11ea-88d5-fa163e074e61_660.jpg Виктор Хренин Фото: mil.by

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин проанализировал реакцию внешних сил на действия силового блока по стабилизации обстановки в стране. По его словам, они могут быть расценены как геноцид белорусского народа.

В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса Республики Беларусь силовым путём, — цитирует Хренина «Интерфакс».

Он также добавил, что наиболее вероятен такой сценарий с применением частей и подразделений высокой готовности, развернутых в непосредственной близости от государственной границы. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал без предупреждения реагировать на нарушения территориальной целостности страны.

Вот уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста в Белоруссии. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, Польша не собирается претендовать на территории Белоруссии. Об этом заявил глава канцелярии президента страны Кшиштоф Щерский.