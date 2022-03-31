«Не смогли оторвать»: Лукашенко рассказал о причинах западных санкций

Санкции против Белоруссии и России последовали после того, как у Запада не получилось «оторвать» Белоруссию от России. Об этом на встрече с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство БелТА, после выборов президента Белоруссии Запад пытался организовать в стране майдан по украинскому сценарию, но у него ничего не вышло.

Они сейчас ходят и зубами щёлкают — не получилось, надо как-то всё это перевернуть. Поэтому санкции вводят против России и, честно говоря, против Беларуси, чтобы Россия не обошла свои санкции, — отметил глава государства.

Он также оценил будущее России и Белоруссии в связи с введением новых санкций, подчеркнув, что обе страны смогут преодолеть их эффект, как это было и в другие исторические эпохи.

Мы не просто выстоим, а возродимся, как феникс из пепла, - подчеркнул Лукашенко.

Ранее он заявил, что белорусские информационные ресурсы не могут позволить себе проиграть борьбу за правду на фоне того, как иностранные СМИ демонизируют Минск и Москву. Он отметил, что пропагандистские СМИ Запада работают в грубой форме и в своих методах подачи информации переплюнули Йозефа Геббельса.

В другом выступлении белорусский лидер подчеркнул, что Белоруссия и Россия «волею судеб» оказались в одинаковом положении. Лукашенко от лица белорусского народа также заявил, что он не допустит предательства по отношению к русскому человеку, и назвал Минск единственным союзником Москвы в условиях событий на Украине.