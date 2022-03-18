Лукашенко назвал единственного союзника России

Единственной поддержкой России является Минск, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. По словам белорусского лидера, все остальные страны находятся в стороне от конфликта, сохраняя нейтралитет. Видео интервью показал YouTube-канал государственного Агентства теленовостей.

Если Россию и поддерживает кто-то, то только Беларусь. Все остальные — или нейтральную позицию занимают, или же воюют на стороне Украины, — считает Лукашенко.

Помимо этого, белорусский лидер подчеркнул, что Белоруссия и Россия «волею судеб» оказались в одинаковом положении. Лукашенко от лица белорусского народа также заявил, что он не допустит предательства по отношению к русскому человеку.

И мы никогда не допустим предательства по отношению к русскому человеку, — подчеркнул белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина не должна быть площадкой для нападения на Россию и иметь ядерное оружие. По словам белорусского лидера, киевский режим не должен запрещать украинским гражданам говорить на любом языке, включая русский.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.