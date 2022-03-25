Лукашенко: белорусские СМИ не должны проиграть информационную войну Западу
Захар Чайченко
Захар Чайченко
11:47, 25 марта 2022
Александр ЛукашенкоФото: president.gov.by
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СМИ Белоруссии не должны проиграть в информационной войне, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, белорусские информационные ресурсы не могут позволить себе проиграть борьбу за правду на фоне того, как иностранные СМИ демонизируют Минск и Москву, передаёт Sputnik Белоруссия.
Мы проиграть эту войну не можем. У нас хорошее исходное положение, поэтому мы и не должны её проиграть, если не допустим глобальных ошибок, — заявил Лукашенко.
Лукашенко отметил, что пропагандистские СМИ Запада работают в грубой форме. Президент Белоруссии подчеркнул, что в своих методах подачи информации иностранные ресурсы переплюнули Йозефа Геббельса.
Вы видите, как грубо против нас воюют [на Западе]. Демонизируют официальные и Москву, и Минск перед остальным миром. Переплюнули уже даже Геббельса, — сказал Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске прокомментировал предложение Польши по направлению на Украину западного миротворческого контингента. По его словам, такое решение может привести к началу новой мировой войны, в которую окажется втянутой в том числе и Белоруссия.