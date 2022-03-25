Лукашенко: белорусские СМИ не должны проиграть информационную войну Западу

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«Российские немцы» стали думать о возвращении в Россию, сообщил экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт изданию ИА SM-News. Он отметил их ощущение отверженности в ФРГ и заявил о важности «народной дипломатии».

Сегодня часто наши соплеменники смотрят в сторону России. Рана отверженности всегда была у «российских немцев». Они смотрят на РФ как на вариант переезда. Там, где не срабатывает большая дипломатия, работает...