Власти Грузии не собираются ограничивать работу в стране компаний из России, если они действуют в соответствии с внутренним законодательством.
Замглавы грузинского МИДа Вахтанг Махароблишвили сообщил об этом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что стране нужно больше европейских инвестиций, чтобы не быть зависимой от России.
Она также назвала главное условие возобновления политического диалога РФ и Грузии. Как передавал News.ru, грузинский лидер считает, что Москве следует изменить отношение к своему «маленькому соседу» и отказаться от языка принуждения.