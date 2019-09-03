https://static.news.ru/photo/64bde6a6-ce50-11e9-90d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Власти Грузии не собираются ограничивать работу в стране компаний из России, если они действуют в соответствии с внутренним законодательством.

Замглавы грузинского МИДа Вахтанг Махароблишвили сообщил об этом РИА Новости . Чиновник уточнил, что деятельность российских предприятий может быть приостановлена в случае, если их уличат в нарушении так называемого закона об оккупированных территориях. Официальный Тбилиси считает соответствующими территориями Южную Осетию и Абхазию. Согласно закону, посещение этих регионов возможно только с разрешения грузинских властей.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что стране нужно больше европейских инвестиций, чтобы не быть зависимой от России.

Она также назвала главное условие возобновления политического диалога РФ и Грузии. Как передавал News.ru, грузинский лидер считает, что Москве следует изменить отношение к своему «маленькому соседу» и отказаться от языка принуждения.