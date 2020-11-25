Главы МИД России и Белоруссии проводят встречу один на один

https://static.news.ru/photo/e7fe76a2-2fb6-11eb-b31b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Владимир Макей Фото: BelarusMID/twitter.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем без прессы.

Министры обменялись рукопожатием на крыльце здания МИД Белоруссии и прошли на беседу в здание. По окончании разговора Лавров отправится на встречу с президентом страны Александром Лукашенко, передаёт ТАСС.

Как сообщили в МИД Белоруссии, министры в ходе совместного заседания коллегий МИД двух стран обсудят двустороннюю и международную повестку, перспективы снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе и другие «вопросы взаимного интереса».

Официальный визит Лаврова в Белоруссию запланирован двухдневным.

Ранее Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Ирак. В Багдаде заявили о намерении продолжить сотрудничество с российской стороной в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом, писал NEWS.ru.