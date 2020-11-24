Лавров отправляется успокаивать непредсказуемого Лукашенко

25 ноября начинается официальный двухдневный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск. В столице соседней страны российский министр намерен встретиться не только со своим коллегой, но и с президентом республики Александром Лукашенко. Переговоры на таком уровне весьма показательны, учитывая вновь возросшую активность Москвы на белорусском направлении. Однако проблем в двусторонних отношениях пока, похоже, больше, чем решений.

Диалог РФ и РБ, несмотря на то, что они связаны договором о Союзном государстве, всегда носил непостоянный характер. Президент Лукашенко известен своей страстью к лавированию между Россией и Западом, где в отношении него в начале года вроде бы началась «оттепель», вплоть до планов полного восстановления дипотношений с США. На этом фоне белорусский лидер довёл свою антироссийскую риторику до беспрецедентных масштабов, летом обвинив Москву в заброске под Минск наёмников с целью дестабилизации. Однако вскоре Лукашенко пришлось резко сдать назад: сомнительные августовские выборы, в результате которых он пошёл на шестой срок, последующие протесты и их жестокие разгоны окончательно отвернули западных игроков от непредсказуемого президента, а он вынужден был вновь броситься в объятия Кремля.

За прошедшие несколько месяцев белорусский лидер не скупился на заверения в дружбе, братстве и готовности совместно с Владимиром Путиным противостоять внешним угрозам. Москва, в свою очередь, выделила Минску очередной кредит и отсрочила выплаты по прежним долгам: неплохое подспорье для белорусской экономики, которая страдает как от забастовок, так и из-за оттока кадров. Кроме того, после заявлений руководителей европейских институтов, стало ясно: на кредиты от Запада Лукашенко может не рассчитывать.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Казалось бы, безальтернативная ситуация, в которой оказался белорусский президент, диктует ему необходимость проявлять бóльшую, чем прежде, договороспособность в диалоге с Кремлём. Однако по мере приближения окончания года, когда Москва и Минск должны согласовать энергетические вопросы, Лукашенко перешёл в наступление. Так, например, белорусская сторона заявила о намерении на четверть повысить стоимость транзита российской нефти через свою территорию.

Вероятно, этот вопрос будет затронут Лавровым, как и ряд других — в частности, о продолжении интеграции в рамках Союзного государства (СГ), которое по большей части пока существует в виде распиаренных, но так и не продемонстрированных широкой публике (и даже экспертному сообществу) «дорожных карт». В конце прошлого года Лукашенко и Путин встречались по случаю 20-летия договора о СГ, однако никаких непосредственных результатов добиться не удалось, а обстановка на переговорах выглядела крайне напряжённой. За год никакого ощутимого продвижения в вопросах интеграции нет, и, вероятно, будущая встреча двух президентов (а частые визиты представителей российской верхушки в Минск явно говорят о подготовке такого рандеву) также будет непростой.

Наконец, ещё одна проблема — имиджевая. Продолжающиеся жестокие разгоны демонстраций и массовые «посадки» мало могут повредить уже испорченному реноме белорусского лидера на Западе, а вот на ближайшего (а точнее, фактически единственного) активного союзника тень бросает. Ранее, когда в Минск с визитом прибыл глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, в экспертном сообществе резонно предположили, что в его задачи входило предостеречь Лукашенко от необдуманных действий. Не исключено, что этот аспект высветит и Лавров.

Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Как отметил в разговоре с NEWS.ru накануне визита дипломата в Минск белорусский политолог Артём Агафонов, на данный момент ситуация в республике является комплексной проблемой для России. Лукашенко демонстрирует, что ради удержания власти готов на всё, и это не только влияет на отношение белорусов к РФ, поддержавшей его, но и даёт геополитическим соперникам Москвы дополнительные инструменты для опосредованного давления на неё.

Принятый недавно американским Конгрессом «Акт о демократии в Беларуси» — не только антилукашенковский документ, тут затрагивается и Союзное государство и интересы российского бизнеса. Третий пакет санкций ЕС, хоть его подробности пока не известны, будет не такой беззубый, как первые два, и тоже может затронуть интересы РФ. Чем дольше продолжается политическое насилие в Беларуси, тем больше негативного внимания на Западе он привлекает, и тем больше будет негативных последствий для России, взявшей на себя роль внешнеполитического покровителя. После того, как в Белом доме изоляциониста Трампа сменит Байден, который будет проводить традиционную для демпартии политику «принуждения к демократии», эти проблемы усилятся многократно. Артём Агафонов белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»

Вместе с тем, отмечает эксперт, серьёзных плюсов от продолжения противостояния в соседней стране для России нет. Согласно опросам, за три месяца после выборов поддержка интеграции с Россией у белорусских граждан понизилась на с 51% до 40% — на статистическую погрешность 11% списать тяжело. И если всё будет продолжаться в том же духе, то не пройдет и года, как в РБ сформируется устойчивое антироссийское большинство, уверен Агафонов.

Можно, конечно, уповать на Лукашенко, который сохранит пророссийскую ориентацию республики, но он не вечен и, к тому же, отличается повышенной многовекторностью, — подчёркивает политолог.

Наилучшим исходом переговоров в этих условиях для Лаврова может стать согласие Лукашенко действительно «сбавить обороты» и начать искать пути политического, а не силового урегулирования. Однако, вероятнее всего, президент РБ будет настаивать на сохранении статус-кво и безоговорочной российской поддержки своего правления.