Нарышкин предостерёг Лукашенко от прорежимной провокации

Внезапный визит главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина в Минск 22 октября породил в Сети множество спекуляций. Кремль не стал раскрывать детали встречи, сославшись на рутинное взаимодействие в рамках Союзного государства. Однако вполне очевидно, что время поездки выбрано неслучайно. 25 октября истекает срок ультиматума, предъявленного оппозицией президенту Белоруссии Александру Лукашенко. И хотя официальный Минск старается принизить масштаб протестного движения, Нарышкин признал, что потенциал серьёзный.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит главы СВР в Минск, напомнил о регулярности подобных контактов и особо отметил, что «это никак не связано с событиями в Беларуси». Однако повестку встречи Лукашенко и Нарышкина освещать не стал.

О некоторых деталях беседы рассказал сам глава СВР и, судя по его словам, тема протестов всё-таки была одной из основных.

Мы видим стремление неконституционными методами изменить существующее государственное устройство, — заявил он по итогам встречи. — <...> Но при этом сохранить стабильность — крайне важное условие для развития государства и общества.

Слова Нарышкина о серьёзности угрозы белорусскому режиму могли бы показаться преувеличением, особенно с учётом того, что сам Лукашенко говорит о малочисленности протестов и своей почти всенародной поддержке. Действительно, оппозиции — и внутри республики, и за её пределами — за полтора месяца демонстраций и столкновений с правоохранителями так и не удалось добиться уступок от власти. Однако, считают опрошенные NEWS.ru эксперты, протестный потенциал в Белоруссии по-прежнему высок и чреват затяжным противостоянием оппозиции и власти.

Николай Петров/БелТА/ТАСС

Как отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, об этом косвенно свидетельствует и то, что даже сам Лукашенко предпринял беспрецедентный шаг, посетив представителей оппозиции в СИЗО.

Такая ситуация развенчивает миф, запущенный ещё в августе, о том, что белорусский президент на прошедших выборах победил с огромным отрывом. Это говорит и о том, что поддержка Лукашенко не так велика, как он заявлял. В условиях вероятности обострения лучшим исходом для белорусского общества стала бы отставка президента, с гарантиями безопасности. Но Лукашенко на это не пойдёт никогда. Поэтому протестное движение будет разогреваться и если даже замрёт на зиму, то весной вспыхнет вновь — недовольство президентом никуда не денется. Впрочем, в случае обострения и зимний период не повлияет на активность оппозиции: достаточно вспомнить украинский пример. Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

В свою очередь, заместитель декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев подчёркивает, что подогреванию протестных настроений способствует сам Лукашенко, демонстрируя неготовность власти к диалогу с её противниками, жёсткие силовые методы и отсутствие каких-либо подвижек по подготовке обещанной конституционной реформы (более того, у населения даже нет точных сведений о реальной работе над ней). Сейчас же, отмечает собеседник NEWS.ru, белорусское руководство, собирая по всей стране своих сторонников в столицу к 25 октября, лишь рискует само спровоцировать новый виток эскалации.

Лукашенко прекрасно знает, что неделя за неделей, из месяца в месяц его противники собираются в одно время в центре Минска. По всей видимости, он рассчитывает столкнуть их с прорежимной демонстрацией — такая провокация со стороны руководства республики не исключена. Угроза обострения есть, поскольку белорусские власти уже допустили возможность применения огнестрельного оружия. Андрей Суздальцев замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Суздальцев допускает, что Нарышкин во время беседы с Лукашенко указал последнему на то, что делать этого не стоит.