Ирак хочет продолжить сотрудничество с РФ по борьбе с терроризмом

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Багдад рассчитывает на продвижение сотрудничества с Москвой по борьбе с терроризмом. Об этом заявил глава МИД ближневосточной страны Фуад Хуссейн по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Что касается сотрудничества в сфере безопасности и антитеррора с другими странами, в частности российско-иракского сотрудничества, то оно ведётся, особенно в свете того, что по-прежнему на иракской и сирийской территории присутствуют террористические ячейки, — цитирует иракского министра ТАСС.

По его словам, власти Ирака готовы к сотрудничеству по этим вопросам в дальнейшем.

Ранее иракские силовики задержали в международном аэропорту Багдада одного из координаторов террористов, известного под псевдонимом Абу-Наба. Боевик считался главным администратором запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин во время саммита БРИКС заявил, что риск обострения ситуации сохраняется в Афганистане, Ираке, Ливане и Персидском заливе. Глава государства отметил, что серьёзные угрозы исходят от международного терроризма и наркоторговли.