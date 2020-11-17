Путин назвал страны мира, в которых может обостриться обстановка

https://static.news.ru/photo/12bd4fcc-28d6-11eb-847d-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Политическое урегулирование в Сирии требует многих усилий, заявил российский лидер Владимир Путин во время выступления на саммите БРИКС. Мероприятие прошло в онлайн-режиме.

Политик отметил, что риск обострения ситуации сохраняется в Ираке, Ливане, Афганистане, а также в Персидском заливе.

Опасная дестабилизация наблюдается на Ближнем Востоке и в Северной Африке, продолжаются вооружённые противостояния в Ливии и Йемене. Ещё многое предстоит сделать для политического урегулирования в Сирии, — цитирует президента РФ ТАСС.

Руководитель государства добавил, что по-прежнему серьёзные угрозы исходят от международного терроризма и наркоторговли. Путин констатировал, что масштабы киберпреступности заметно возросли. Российский президент также рассказал, что благодаря достигнутым договорённостям обстановка в Нагорном Карабахе стабилизируется. Он отметил, что Москва предприняла «самые активные действия» для прекращения огня в регионе и побуждения враждующих сторон к поиску компромисса.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин спровоцировал лингвистическую заминку на саммите стран БРИКС — межгосударственного объединения России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Политик поставил в тупик переводчиков, вспомнив старую русскую мудрость.