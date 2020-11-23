В Ираке задержали одного из главных координаторов террористов

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В международном аэропорту Багдада иракские силовики задержали одного из главных координаторов террористической группировки «Исламское государство» (организация, запрещённая в России). Сотрудники Управления по борьбе с терроризмом Ирака уже долгое время отслеживали его перемещения.

Как сообщил телеканал «ал-Сумария» со ссылкой на официального представителя ВС Ирака Яхьи Расула, террорист, известный под псевдонимом Абу Наба, прибыл в Багдад с целью проведения организационной встречи с боевиками в пригороде столицы. Он считается главным административным координатором террористической группировки и известен органам безопасности Ирака с 2003 года.

В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещённой в РФ группировкой «Исламское государство», однако зачистки от террористов и операции по выявлению «спящих ячеек» группировок в отдельных районах продолжаются.

Как писал NEWS.ru, силовикам удалось пресечь деятельность свыше 20 ячеек международных террористических группировок, вербовавших боевиков на территории Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2020 году, рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он отметил, что спецслужбы также пресекли преступную деятельность «более 160 активных функционеров международных террористических организаций», из которых свыше 110 выдворены за пределы РФ. Кроме того, в 2020-м в Северо-Кавказском регионе РФ сотрудники спецслужб предотвратили 15 террористических преступлений. Сотрудники ФСБ ликвидировали 35 бандитов, а ещё 53 человека удалось задержать.