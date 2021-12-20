Глава Минэнерго Белоруссии рассказал о ходе работ на Белорусской АЭС

Второй энергоблок Белорусской АЭС готов на 95%, его ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, рассказал на пресс-конференции министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. В ближайшее время будут завершены работы, необходимые для получения разрешения на загрузку ядерного топлива, сообщает агентство БелТА.

Планируется, что эти работы завершатся в ближайшие дни, — отметил глава белорусского Минэнерго.

БелАЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом, генеральным подрядчиком является «Атомстройэкспорт», входящий в Росатом. Проект по строительству второй АЭС в Белоруссии вызывает негативную реакцию у соседних стран, в особенности у Литвы, которая является главным критиком этого проекта ещё с момента начала строительства.

Ранее Европарламент принял резолюцию, предлагающую Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС. В тексте документа говорится, что Европарламент должен тесно сотрудничать с Минском и временно прекратить процесс ввода в эксплуатацию атомного объекта, пока не будут приняты все необходимые меры по повышению безопасности и не будут выполнены рекомендации ЕС, сделанные по итогам стресс-тестов.