Глава МИД Белоруссии ответил на вопрос о размещении ядерного оружия Глава МИД Белоруссии Макей не исключил иных вариантов размещения ядерного оружия помимо переоборудования самолетов

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Владимир Макей

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей не стал исключать «иных вариантов» размещения ядерного оружия в стране помимо переоборудования самолетов ВВС Белоруссии, передает РИА Новости. Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что такие решения будут приниматься исходя из поведения Запада.

На сей счет наши президенты тоже высказались некоторое время назад, и о том, что определенные типы самолетов будут модернизированы и оснащены в том числе соответствующими средствами доставки ядерного оружия. Не исключены и иные какие-то варианты​, — заявил Макей.

Он подчеркнул, что варианты по размещению ядерного оружия в Белоруссии будут рассматриваться исходя из поведения западных партнеров и возможных угроз для России и Белоруссии.

И если такие шаги со стороны наших западных партнеров будут предприняты, то мы, конечно же, вместе с Россией будем вырабатывать адекватные меры реагирования, — добавил он.

В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находящиеся на вооружении страны тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 переоборудовали под несение ядерного оружия. Глава Белоруссии рассказал об обновлении этих самолетов в контексте рассуждения о готовности Минска ответить на угрозы Запада.