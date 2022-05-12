Гепатит неизвестного происхождения впервые выявили в Молдавии

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Гепатит неизвестного происхождения впервые выявили в Молдавии, сообщает EADaily со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. Как заявили в ведомстве, 7 мая ребёнка с характерными симптомами госпитализировали в муниципальную клиническую больницу инфекционных заболеваний в Кишинёве.

Пациента обследовали, но ни одного известного вируса, поражающего печень, не обнаружили. Другие причины болезни врачи тоже исключили. Сейчас ребёнок в больнице, его состояние тяжёлое, но стабильное.

Эксперты считают, что печень мог поразить мутировавший аденовирус или же что это последствие перенесённого коронавируса.

7 мая в Европе зафиксировали 95 случаев гепатита неизвестного происхождения среди детей до 16 лет. Большинство случаев приходится на Италию и Испанию, меньше всего заражённых в Польше, Словении и Германии. По данному факту ведётся расследование, в котором помимо стран ЕС участвуют Великобритания и США.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что новый вирус гепатита уже мог проникнуть в Россию. Он отметил, что причин для паники нет — за границей зафиксировано лишь несколько случаев, а о самом недуге крайне мало информации. Парламентарий добавил, что ещё сложно говорить, какие препараты окажутся эффективными, но «по крайней мере симптоматическое лечение у нас есть».