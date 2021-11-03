Генштаб Белоруссии разъяснил Военную доктрину Минска и Москвы

Первый заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Игорь Король заявил, что Военная доктрина белорусско-российского Союзного государства не предполагает нападения на другие страны. «Наши армии созданы не для этого», — пояснил офицер в интервью телеканалу СТВ.

Что Российская Федерация, что Республика Беларусь никогда не являлись агрессорами. Мы заявляем всегда и везде, что мы готовы защищать свою страну, свой народ, но мы никогда не развяжем войну и не пойдём завоёвывать что-то там, — подчеркнул Король.

Он призвал не драматизировать ситуацию, в которой некоторые страны проводят «военные определённые приготовления». Их власти таким способом просто «пытаются оторвать своё население от глубочайшего экономического и политического кризиса», считает Король. Так, по его мнению, раздувание Польшей темы «о тяжёлом положении на границе, миграционном кризисе — это попытка отвлечь население от политических и экономических проблем».

Понятно, что, может быть, какие-то отдельные горячие головы и вынашивают какие-то планы, но я далёк от мысли, что кто-то на это решится, — указал военный.

Он добавил, что «бряцание оружием» со стороны соседних государств в Минске считают провокацией и не собираются поддаваться на неё.

Та система подготовки войск, которая создана в Беларуси, позволяет нам решать любые задачи на нашей территории в самых неожиданных ситуациях, — пояснил Король.

Ранее стало известно, что 4 ноября президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление Высшего госсовета Союзного государства о Военной доктрине. Документ входит в число основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.